Всего в регионе ЕГЭ будут сдавать 5824 учеников

3 июля 1538 выпускников Владимирской области приступили к основному этапу сдачи ЕГЭ. Сегодня прошли экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ, результаты которых станут известны не позднее 15 июля.Во Владимирской области, по информации пресс-службы Белого дома, открыты 32 пункта проведения экзаменов. Все они оснащены резервным оборудование, расходными материалами, а также всем необходимым для соблюдения эпидемиологических норм, установленных Роспотребнадзором. Во всех аудиториях установлено видеонаблюдение и применяются технологии печати полного комплекта чёрно-белых экзаменационных материалов.Всего в регионе ЕГЭ будут сдавать 5824 учеников.