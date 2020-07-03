Всего на территории области зафиксировано уже 4505 случаев заболевания COVID-19

К 3 июля во Владимирской области подтверждено 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.По данным ведомства, 7 новых случаев обнаружено в Вязниковском районе, 6 – в Петушинском, 6 – во Владимире, 6 – в Юрьев-Польском, 5 – в Александровском, 5 – в Гусь-Хрустальном, 4 – в Кольчугинском, 4 – в Судогодском, 3 – в Ковровском, 2 – в Гороховецком районе и 1 – в Радужном.Всего на территории области зафиксировано уже 4505 случаев заболевания COVID-19:828 – во Владимире;701 – в Гусь-Хрустальном районе;543 – в Петушинском районе;382 – в Муромском районе;355 – в Александровском районе;321 – в Ковровском районе;263 – в Собинском районе;210 – в Вязниковском районе;196 – в Юрьев-Польском районе;149 – в Кольчугинском районе;127 – в Судогодском районе;115 – в Киржачском районе;86 – в Меленковском районе;74 – в Суздальском;62 – в Камешковском районе;38 – в Радужном;31 – в Селивановском районе;24 – в Гороховецком районе.