03.07.2020

2020-07-03 09:50:03

Во Владимирской области выявлено ещё 49 случаев коронавирусной инфекции

На территории Владимирской области за прошедшие сутки по состоянию на 3 июля 2020 года лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

7 - в Вязниковском районе

6 - в Петушинском районе

6 - во Владимире

6 - в Юрьев-Польском районе

5 - в Александровском районе

5 - в Гусь-Хрустальном районе

4 - в Кольчугинском рйоне

4 - в Судогодском районе

3 - в Ковровском районе

2 - в Гороховецком районе

1 - в Радужном

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4505 случаев заболевания

828 - во Владимире

701 - в Гусь-Хрустальном районе

543 - в Петушинском районе

382 - о. Муром

355 - в Александровском районе

321- в Ковровском районе

263 - в Собинском районе

210 - в Вязниковском районе

196 - в Юрьев-Польском районе

149 - в Кольчугинском районе

127 - в Судогодском районе

115 - в Киржачском районе

86 - в Меленковском районе

74 - в Суздальском районе

62 - в Камешковском районе

38 - в г. Радужном

31 - в Селивановском районе

24 - в Гороховецком районе

Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.