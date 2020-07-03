Жили-были две монашки. Одна (М) изучала математику, а вторая (Л)
увлекалась логикой. Прогуливаются они как-то вечерком по парку.
Л: - Ты заметила мужчину, который вот уже полчаса идет за нами?
М: - Да, интересно, что ему надо.
Л: - Это логично. Это логично. Он хочет изнасиловать нас.
М: - О Боже! При такой скорости передвижения он настигнет нас
через пять минут. Что нам делать?
Л: - Единственное логичное решение - это идти быстрее.
М: - Ну вот, мы идем быстрее, но расстояние между нами сокращается.
Л: - Разумеется. Мужчина поступил совершенно логично. Он тоже стал
идти быстрее.
М: - Так что нам делать? При таком развитии событий он догонит нас
через две минуты.
Л: - Логичным будет разделиться. Он не сможет идти за нами двумя сразу
еще анекдот!