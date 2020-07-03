В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Дагестане специалисты полевых многопрофильных госпиталей Минобороны России завершили работу по оказанию помощи пациентам с коронавирусом нового типа.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Дагестане специалисты полевых многопрофильных госпиталей Минобороны России завершили работу по оказанию помощи пациентам с коронавирусом нового типа.Теперь лечение местного населения будет осуществляться в центральных городских и районных больницах республики, а при необходимости — в новых многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ, построенных в Дербенте, Каспийске и Хасавюрте.Как сообщалось, более месяца военные медики оказывали необходимую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в Ботлихе и Буйнакске. Через стационары госпиталей прошло более 200 пациентов, которые уже выписаны после выздоровления. Еще около полутора тысяч жителей республики получили помощь, которую оказывали выездные врачебные бригады военных медиков.Помощь населению Республики Дагестан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции осуществлялась в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны РФ Сергея Шойгу. Медицинскую помощь местным жителям оказывали более 200 военнослужащих, в том числе, 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов.