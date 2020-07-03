Группа добровольцев, на которой испытывают вакцину от коронавируса COVID-19, чувствует себя нормально. Врачи непрерывно контролируют состояние участников, проводят ежедневные осмотры и опросы. Никаких негативных последствий вакцины до сих пор не обнаружено, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Группа добровольцев, на которой испытывают вакцину от коронавируса COVID-19, чувствует себя нормально. Врачи непрерывно контролируют состояние участников, проводят ежедневные осмотры и опросы. Никаких негативных последствий вакцины до сих пор не обнаружено, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Напомним, 18 июня группа добровольцев получила первый компонент вакцины от COVID-19. Еще одной группе ввели препарат 23 июня. Через 21 день на участниках исследования начнут тестировать второй компонент вакцины.Испытания проводят Министерство обороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В качестве базы выбран Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко. Всего в тестировании принимают участие 38 человек.