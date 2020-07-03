Президент Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в Белоруссии. Врач и клинический фармаколог Александр Эдигер усомнился в правдивости заявления главы государства.

Президент Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в Белоруссии. Врач и клинический фармаколог Александр Эдигер усомнился в правдивости заявления главы государства.Коронавирус пока еще никто не поборол, в том числе в Белоруссии, отметил врач, эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам здравоохранения Александр Эдигер. "Я считаю, что фраза "Мы победили коронавирус!" должна быть на совести того, кто это говорит", – сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру".Прокомментировал специалист и ситуацию в Казахстане, где с 5 июля вводят карантин на две недели. Решение властей республики вызвало у врача недоумение. "Совершенно не понятно, с чем был связан вот этот возврат к ограничительным мерам", – добавил он.Что касается коронавируса в России, то наша страна находится в стадии так называемого "сниженного плато", уверен Эдигер. "Мы видим постепенную динамику снижения количества заболевших и, соответственно, умерших. Согласно прогнозам, эта ситуация затянется до двух, возможно, трех месяцев. В дальнейшем могут быть эпизоды так называемых "свечек" – острых всплесков заболевания", – пояснил он.Ситуацию с коронавирусом в России врач назвал управляемой. "В крупных городах всплески уже прогнозируются исходя из того, как ведет себя население", – заключил он.Эйсмонт - о тесте на коронавирус Лукашенко: Абсолютно точно знаю, что президент не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости. Президент живет за городом, фактически в деревне, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, и он хорошо себя чувствует— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)Напомним, что в четверг, 2 июля, Александр Лукашенко во время вручения государственных наград отметил борьбе медиков с коронавирусом в Белоруссии. Система здравоохранения республики выстояла, констатировал Батька. По словам Лукашенко, накал борьбы не снижается, но уже можно сказать, что Белоруссия победила.Белоруссия одна из немногих стран, которая не стала вводить карантин в разгар эпидемии коронавируса. Сам предлагал лечить инфекцию странными способами: дышать над костром, ходить в баню, заниматься спортом и даже употреблять горячительные напитки.