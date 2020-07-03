Вернувшийся в премьер-лигу волгоградский Ротор подписал контракт с вратарем Александром Довбней. Последним клубом в карьере 33-летнего голкипера был Оренбург.

Вернувшийся в премьер-лигу волгоградский "Ротор" подписал контракт с вратарем Александром Довбней. Последним клубом в карьере 33-летнего голкипера был "Оренбург".Как сообщает Чемпионат.com, Александр Довбня подписал контракт с "Ротором". Соглашение рассчитано на один год. Прошлым летом Довбня расторг контракт с "Оренбургом" и целый год не играл.Помимо "Оренбурга" Александр выступал за "Торпедо", "Нижний Новгород", "Луч" и "СКА-Хабаровск". В прошлом сезоне основным вратарём "Ротора" был Юрий Нестеренко.