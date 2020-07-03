Легкомоторный самолет сумел перелететь бензовоз, из которого велась съемка, после чего пилот аккуратно посадил летательный аппарат на проезжую часть. По предварительным данным, летчик был вынужден пойти на посадку из-за неисправности двигателя.

Пилот легкомоторного самолета совершил вынужденную посадку на шоссе – инцидент, произошедший в четверг, 2 июля, в Луизиане на юге США запечатлел регистратор очевидца.Как сообщают СМИ, у воздушного судна возникли проблемы с двигателем и летчик принял решение садиться на дорогу. Ему удалось перелететь грузовик-бензовоз, из которого и велась съемка, и приземлиться до проводов, натянутых поперек проезжей части.Погасив скорость, пилот аккуратно припарковал летательный аппарат на обочине.Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.