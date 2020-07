Сотрудники американских спецслужб, опасаясь увольнения, дозируют разведывательную информацию, предназначенную для президента США Дональда Трампа, который щепетильно относится к ряду тем, включая Россию.

Сотрудники американских спецслужб, опасаясь увольнения, дозируют разведывательную информацию, предназначенную для президента США Дональда Трампа, который щепетильно относится к ряду тем, включая Россию.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала американская деловая газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники из числа действующих и бывших должностных лиц США.Отмечается, что со времен президентской компании 2016 года Трамп с подозрением относится к разведывательному сообществу США из-за многочисленных утечек в прессу данных о якобы имевшем место сговоре его избирательного штаба с Москвой.По словам Марка Полимеропулоса, служившего в ЦРУ до лета 2019 года, нынешний американский лидер "теряет самообладание", когда во время секретных брифингов поднимаются вопросы, касающиеся РФ.Источники The Wall Street Journal оспаривают разъяснения пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, которая 30 июня на брифинге для журналистов заявила, что решение не информировать Трампа об утверждениях по поводу приписываемых России контактов с талибами приняла единолично сотрудница ЦРУ с более чем 30-летним стажем.По данным издания, речь идет о Бет Сэннер, которая ежедневно докладывает Трампу, излагая выжимку докладных записок, составляемых спецслужбами США. Источники газеты считают, что Сэннер не сама принимала решение, что сообщать президенту, а что нет – главную роль в этом играют советники администрации высокого ранга и помощник главы государства по национальной безопасности Роберт О'Брайен.26 июня газета The New York Times заявила о том, что некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) нападать в Афганистане на военнослужащих международной коалиции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это ложью и "абсолютной уткой", а Трамп написал в своем Twitter, что разведка США признала недостоверными сведения о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.