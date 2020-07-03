Церковный суд принял решение лишить опального священника Сергия (Романова) сана без его участия. Схиигумен в третий раз не пришел на заседание. Постановили признать схиигумена Сергия ..

Церковныйсуд принял решение лишить опального священника Сергия (Романова) сана без егоучастия. Схиигумен в третий раз не пришел на заседание."Постановилипризнать схиигумена Сергия виновным в нарушении монашеских обетов, правилсвятых апостолов, священных канонов, <…> извергнуть схиигумена изсвященного сана", – заявили в церковном суде."Да, онсегодня лишен священного сана. Если он, не дай Бог, пойдет по этому путидальше, то судьба у него незавидна. Но мы надеемся, что, не прибывая всвященном сане, он может спасаться, молиться и находиться в церкви", – сказалпротоиерей в одном из интервью.ОсновательСреднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания послетого, как заявил, что не верит в пандемию, и проклял всех, кто запрещаетпокидать дома. После того как его отстранили от службы в церкви, он захватилмонастырь и расставил по периметру здания казаков.