Церковный
суд принял решение лишить опального священника Сергия (Романова) сана без его
участия. Схиигумен в третий раз не пришел на заседание.
Постановили
признать схиигумена Сергия ..
Церковный
суд принял решение лишить опального священника Сергия (Романова) сана без его
участия. Схиигумен в третий раз не пришел на заседание.
"Постановили
признать схиигумена Сергия виновным в нарушении монашеских обетов, правил
святых апостолов, священных канонов, <…> извергнуть схиигумена из
священного сана", – заявили в церковном суде.
"Да, он
сегодня лишен священного сана. Если он, не дай Бог, пойдет по этому пути
дальше, то судьба у него незавидна. Но мы надеемся, что, не прибывая в
священном сане, он может спасаться, молиться и находиться в церкви", – сказал
протоиерей в одном из интервью.
Основатель
Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после
того, как заявил, что не верит в пандемию, и проклял всех, кто запрещает
покидать дома. После того как его отстранили от службы в церкви, он захватил
монастырь и расставил по периметру здания казаков.