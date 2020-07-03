Молодежь Южных Курил при содействии местных властей установила в Южно-Сахалинске памятник поправке к 67-й статье Конституции. Она делает невозможным выход территорий из состава ..

МолодежьЮжных Курил при содействии местных властей установила в Южно-Сахалинскепамятник поправке к 67-й статье Конституции. Она делает невозможным выходтерриторий из состава России.Памятникпредставляет собой плиту размером 120 на 90 см с выгравированной табличкой.Надпись содержит текст той самой поправки о нерушимости границ."Мыподдержали предложение земляков. Инициативная группа в кратчайшие срокиподготовила эскиз знака, вечером в четверг установили его на центральнойплощади Южно-Курильска, – рассказал мэр Южно-Курильского района ВячеславВласенко.Стоитнапомнить, что Япония уже продолжительное время претендовала на ряд острововкурильской гряды. Россия отказывалась признавать острова японскими, ссылаясь надокументы, закрепляющие российский суверенитет над этой территорией по итогамВторой мировой войны, сообщает "".