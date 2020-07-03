Полицейскими установлена причастность фигурантки к пяти эпизодам противоправной деятельности.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении умышленных преступлений на территории Фрунзенского района областного центра.В ходе предварительного следствия установлено, что женщина, являясь специалистом в кредитно-кассовом офисе банка в городе Владимире, в соответствии со своими обязанностями консультировала клиентов банка, подбирала подходящее предложение и оформляла договоры. Обвиняемая уверяла клиентов банка, что без оформления страхового продукта выдача кредита невозможна. Доверившись сотруднику учреждения, граждане сообщали ей пин-код, не подозревая, что услуга по страхованию не оказана, а денежные средства с их счетов сняты недобросовестным работником. В некоторых случаях обвиняемая все же оформляла страховой продукт, однако реальная его стоимость была в несколько раз ниже.Предполагаемая злоумышленница была установлена и задержана сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.Полицейскими установлена причастность фигурантки к пяти эпизодам противоправной деятельности. Сумма, причиненного гражданам ущерба, составила около 60 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.