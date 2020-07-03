Злоумышленник, который ограбил ветерана войны в День Победы, пойдет под суд. В Следственном комитете по Республике Бурятия собрали все необходимые доказательства по уголовному делу.

В Бурятии злоумышленник, который ограбил ветерана войны в День Победы, пойдет под суд. В Следственном комитете по республике собрали все необходимые доказательства по уголовному делу.Инцидент произошел в Гремячинске. Мужчина, приехавший на заработки в город, решил остановиться у знакомого. Тот проживал со своим отцом, 92-летним ветераном ВОВ. В День Победы жилец проник в комнату к пенсионеру и выкрал четыре тысячи рублей, а также юбилейную медаль к празднику, которую ветерану вручили накануне районные власти.Полицейские в этот же день задержали подозреваемого, сообщает ГТРК "Бурятия", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1". В течение месяца была собрана доказательная база по обвинению в ограблении. Следователи уже направили уголовное дело в суд.