Звезду сериала Сверхъестественное и Ходячие мертвецы пригласили в третий сезон проекта Пацаны. Американский актер Джеффри Дин Морган ведет переговоры с создателями картины.

Звездусериала "Сверхъестественное" и "Ходячие мертвецы" пригласили в третий сезонпроекта "Пацаны". Американский актер Джеффри Дин Морган ведет переговоры ссоздателями картины.Продюсер,сценарист и режиссер сериала "Пацаны", Эрик Крипке, заявил, что готов предложить54-летнему артисту работу. Сейчас шоураннер придумывает, как присоединить Джеффри Дина Моргана к основному касту. У негоуже есть на примете роль для звезды "Сверхъестественного".Контракт ссоздателями сериала "Пацаны" Джеффри Дин Морган пока не подписал. На ситуациювлияет занятость артиста на съемках картины "Ходячие мертвецы".Отметим, чтоМорган еще в прошлом году выразил желание сняться в проекте Крипке. Джеффрисказал об этом в соцсетях. Тогда Эрик ответил, что рассмотрит кандидатуруактера, и, как оказалось, сдержал свое слово. Сейчас продюсер и звезда сериаловактивно переписываются.17 Июл 2017 в 5:35 PDTНапомним, премьеравторого сезона сериала "Пацаны" назначена на 4 сентября. Эпизоды будут выходитьна стриминг-платформе Amazon. На днях создатели теленовеллы опубликовали в Сетиролик, в котором собрали неудачные дубли из первого сезона проекта.Сериал "Пацаны"основан на одноименном комиксе. История разворачивается в мире, где существуютсупергерои. Наделенные способностями персонажи являются частью огромнойкорпорации. Они спасают людей, однако больше беспокоятся о собственнойпопулярности и материальном благополучии.23 Июн 2020 в 1:53 PDT