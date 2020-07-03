Звезду
сериала Сверхъестественное и Ходячие мертвецы пригласили в третий сезон
проекта Пацаны. Американский актер Джеффри Дин Морган ведет переговоры с
создателями картины.
Звезду
сериала "Сверхъестественное" и "Ходячие мертвецы" пригласили в третий сезон
проекта "Пацаны". Американский актер Джеффри Дин Морган ведет переговоры с
создателями картины.
Продюсер,
сценарист и режиссер сериала "Пацаны", Эрик Крипке, заявил, что готов предложить
54-летнему артисту работу. Сейчас шоураннер придумывает, как присоединить Джеффри Дина Моргана к основному касту. У него
уже есть на примете роль для звезды "Сверхъестественного".
Контракт с
создателями сериала "Пацаны" Джеффри Дин Морган пока не подписал. На ситуацию
влияет занятость артиста на съемках картины "Ходячие мертвецы".
Отметим, что
Морган еще в прошлом году выразил желание сняться в проекте Крипке. Джеффри
сказал об этом в соцсетях. Тогда Эрик ответил, что рассмотрит кандидатуру
актера, и, как оказалось, сдержал свое слово. Сейчас продюсер и звезда сериалов
активно переписываются.
17 Июл 2017 в 5:35 PDT
Напомним, премьера
второго сезона сериала "Пацаны" назначена на 4 сентября. Эпизоды будут выходить
на стриминг-платформе Amazon. На днях создатели теленовеллы опубликовали в Сети
ролик, в котором собрали неудачные дубли из первого сезона проекта.
Сериал "Пацаны"
основан на одноименном комиксе. История разворачивается в мире, где существуют
супергерои. Наделенные способностями персонажи являются частью огромной
корпорации. Они спасают людей, однако больше беспокоятся о собственной
популярности и материальном благополучии.
23 Июн 2020 в 1:53 PDT