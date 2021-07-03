В преддверии самых высоких соревнований в Токио, в 2021 году наши спортсмены уже завоевали 20 медалей на официальных международных стартах и около 200 медалей на чемпионатах и первенствах ЦФО и России, а также на Кубках России.

11 владимирских спортсменов включены в сборную команду России для участия в Олимпиаде-2021: это спортивные гимнасты Анастасия Агафонова, Ангелина Мельникова, Артур Далалоян, Кирилл Прокопьев, Александр Карцев и Алексей Ростов, легкоатлетка Алёна Лысенко, художественная гимнастка Ангелина Шкатова, борцы Абуязид Манцигов и Артур Саргсян, Мария Васильева (пулевая стрельба).В расширенный список спортсменов-кандидатов в состав Паралимпийской сборной команды России от нашего региона вошли четверо воспитанников «Спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта». Нашу страну в пауэрлифтинге (спорт с поражением опорно-двигательного аппарата) в разных весовых категориях представят Анастасия Мамадамирова, Вера Муратова, Надежда Сычёва и Пётр Филатов. Решается вопрос о включении в сборную пятого владимирского спортсмена.В преддверии самых высоких соревнований в Токио, в 2021 году наши спортсмены уже завоевали 20 медалей на официальных международных стартах и около 200 медалей на чемпионатах и первенствах ЦФО и России, а также на Кубках России.