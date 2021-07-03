Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 36 860 человек.

Во Владимирской области на 3 июля подтверждено 240 новых случаев заражения коронавирусом, что на 14 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 66 горожан. Ещё 27 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском, 25 - в Гусь-Хрустальном, 24 - в Ковровском, 11 - в Юрьев-Польском, 10 - в Петушинском, 9 - в Суздальском районах. По 8 инфицированных выявлено в Вязниковском, Меленковском, Александровском и Киржачском, 7 - в Кольчугинском, 6 - в Собинском, Камешковском и Гороховецком районах. По 4 пациента с ковидом прибавилось в Судогодском и Селивановском районах, 3 - в городе Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 36 860 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 8488 случаев во Владимире, 4435- в Гусь-Хрустальном районе, 4074 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.