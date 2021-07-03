В канун юбилейной даты в УГИБДД УМВД России по Владимирской области состоялось торжественное мероприятие.

3 июля отмечают профессиональный праздник сотрудники ГИБДД МВД России. Структурному подразделению ведомства в этом году исполняется 85 лет.В канун юбилейной даты в УГИБДД УМВД России по Владимирской области состоялось торжественное мероприятие.Поздравить личный состав подразделения прибыл начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Кукушкин.Василий Петрович подчеркнул, что сотрудники ДПС выполняют непростые задачи, требующие особых сил, пожелал всем собравшимся терпения и здоровья.Со словами благодарности за ежедневный труд и создание безопасных условий для автолюбителей региона обратился Главный Федеральный инспектор по Владимирской области Сергей Мамеев.Теплые поздравительные слова сотрудникам Госавтоиспекции адресовал представитель Владимирской митрополии отец Александр.В ходе торжественного мероприятия руководителям и сотрудникам, достигшим высоких успехов в служебной деятельности, были вручены наградное оружие, медали, почетные грамоты и нагрудные знаки МВД России. Ряд руководителей и инспекторов районных подразделений ГИБДД за добросовестный труд отмечены благодарностями Министра внутренних дел Российской Федерации и начальника ГУОБДД МВД России.Нескольким сотрудникам вручены благодарственные письма от Законодательного собрания Владимирской области.***За десятилетия существования сфера деятельности сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения существенно расширилась. Сегодня она охватывает несколько различных направлений.Инспекторы одной из самых известных служб полиции не только охраняют общественный порядок, следят за соблюдением правил дорожного движения, но и занимаются вопросами профилактики, регулярно проводят агитационные и образовательные мероприятия. От бдительности, профессионализма и оперативности инспекторов ГИБДД зачастую зависит чья-то жизнь и судьба. Порой своевременное реагирование на ту или иную ситуацию может предотвратить трагедию.В текущем году сотрудники ОГИБДД приходили на помощь автолюбителям в Юрьев-Польском, Вязниковском, Гороховецком районах.Госавтоинспекция Владимирской области сегодня – это технически оснащенная служба, успешно решающая поставленные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения и борьбе с преступностью. Управлением ГИБДД УМВД России по Владимирской области принимаются меры, направленные на внедрение автоматических систем контроля за соблюдением правил дорожного движения.Серьезное внимание уделяется совместной работе с органами государственной власти, привлечению родительской общественности и молодежных активистов к участию в решении вопросов дорожной безопасности.***Уже более 25 лет свою службу в органах внутренних дел несет старший лейтенант полиции Белов Дмитрий Васильевич. И1з них 20 лет он посвятил службе в Госавтоинспекции.После окончания Суздальского сельскохозяйственного колледжа Дмитрий Васильевич был призван на службу в Вооруженные Силы России, во время которой принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики, за что в последствии был награжден медалью «За Отвагу».Вернувшись из армии, Дмитрий Васильевич вступил в ряды сотрудников Отделения МВД России по Селивановскому району, заняв должность милиционера патрульно-постовой службы, затем продолжил службу в должности дежурного медицинского вытрезвителя.Еще мальчишкой любовь к технике подтолкнула Дмитрия на мысль о службе в ГАИ. Поэтому решение о переводе для него было взвешенным и осознанным. В 2001 году его перевели в ОГИБДД.Дорожно-транспортные происшествия, протоколы об административных правонарушениях, водители и пешеходы, автомобильная дорога – это рабочие будни инспектора дорожно-патрульной службы старшего лейтенанта полиции Белова Дмитрия Васильевича.Забота о сохранении лучших традиций Госавтоинспекции, верность служебному долгу, чести и присяге являются приоритетом в работе для Дмитрия Белова. Среди коллег он пользуется уважением, к нему часто обращаются за советом.Дмитрий Васильевич отличный семьянин, воспитывает двоих сыновей. В свободное от работы время увлекается рыбалкой.***Ветеран ОВД майор милиции в запасе Николай Дементьевич Филиппов вышел на пенсию 20 лет назад по выслуге лет.Мальчишка с рязанскими корнями вырос в городе Гусь-Хрустальный в рабочей семье. Его родители, Дементий Яковлевич и Вера Михайловна работали операторами котельной стеклозавода им. Дзержинского и привили сыну ценные качества, очень пригодившиеся в жизни.О службе в ГИБДД в детстве Николай и не думал, но к технике его тянуло всегда. К примеру, в старших классах он с увлечением занимался в кружке радиотехники. Не удивительно, что после школы он пошел работать токарем на Арматурный завод и неплохо освоил эту сложную специальность. А вот после службы в Советской Армии, это было в Эстонии, Николай устроился на родное предприятие родителей – с/з им. Дзержинского слесарем цеха контрольно-измерительных приборов. Заметив его интерес к автомобилям, хороший друг предложил недавнему «дембелю» вступить в дружину помощников ГАИ по обеспечению безопасности дорожного движения, которой руководил А.Н. Ершов.Так началось моё становление, - с ноткой ностальгии вспоминает Николай Дементьевич.Через пять лет начальник ГАИ А.А. Ершов предложил Филиппову работу в милиции в отделении ГАИ. Так, Николай Филиппов стал инспектором дорожно-патрульной службы. Его первым наставником был старший лейтенант милиции старший инспектор ДПС Н.Я. Защёлкин.Николай служил в ГАИ и учился в вечернем Вязниковском текстильном техникуме по специальности техник-технолог прядильного производства. Важно отметить, что Филиппов избирался секретарём партийной организации ГАИ, что говорит о его высоком авторитете среди коллег, которые отмечают честность Николая Дементьевича, требовательность к себе, уважение к людям и к технике, порядочность.Вскоре он был выдвинут на офицерскую должность - инспектора межмуниципального регистрационно-экзаменационного отдела ГАИ и получил первое офицерское звание младший лейтенант милиции. Затем успешно работал в должности инспектора по дознанию ГАИ и окончательно понял, что выбор профессии был правильным. На работе в этой должности неоценимую помощь, как говорит сам Николай Дементьевич, ему оказывали тогдашний начальник следствия В.И. Бурмистров и его заместитель Б.М. Меметов, которые научили Филиппова всем азам этой работы.Со временем ему доверили командование ротой ДПС, на этом посту Николай Дементьевич прослужил до выхода на пенсию.Большую роль в его становлении как работника милиции сыграли начальники ГАИ А.А. Ершов, И.И. Паутов, дежурные по ОВД Е.М. Быков, В.Д. Богомолов, В.Ф. Кузнецов. И сам Филиппов стал хорошим наставником для молодых сотрудников.Из примечательных событий за время работы он выделяет личное участие в обеспечении безопасности приезда Председателя Верховного Совета РСФСР В.И. Воротникова, Председателя Верховного Совета РФ Р.И. Хасбулатова, лауреата Нобелевской премии А.И. Солженицына.Николай Дементьевич требовал от себя и подчинённых добросовестного отношения к своим служебным обязанностям. Награждён ведомственными медалями и знаками отличия.Особенностями работы в ГАИ ветеран считает постоянные встречи с разными людьми.- У каждого свой характер, настроение в данный момент. К каждому нужно было найти подход. Наказывая человека, следует сделать так, чтобы у него не осталось обиды, а превалировало чувство понимания того, что он совершил нарушение, за которое его справедливо наказывают. Часто вспоминаю один из принципов, усвоенных в Белгородской школе ГАИ: «Вы тогда будете настоящим инспектором, когда, подойдя к водителю, скажете: «Товарищ водитель, вы нарушили пункт правил такой-то, где сказано то-то», и точно по тексту сказать, что зафиксировано в Правилах дорожного движения», - говорит ветеран.После выхода на пенсию Николай Дементьевич не смог сидеть без работы, в настоящее время он занимается охранной деятельностью. Из «гражданских» увлечений у Николая - занятия строительством на даче, увлечение рыбалкой, причем он ежегодно выезжает на машине на рыбалку в Астраханскую область.Николай Дементьевич счастливый муж и многодетный отец – вырастили с любимой супругой двоих сыновей и дочь, которые растут достойными людьми.***Накануне профессионального праздника юнармейцы МБОУ СОШ №2 г. Петушки взяли интервью у ветерана ГИБДД по Петушинскому району Ермакова Александра Николаевича.- Александр Николаевич в каком году Вы пришли работать в ГАИ?- В 1989 году. С 1999 г. по 2016 г. работал начальником ГИБДД по Петушинскому району. За добросовестную службу имею наградные знаки «Отличник милиции», «За отличие в службе ГАИ», грамоты.Как Вы считаете, зачем необходима профессия сотрудников ГАИ?- Для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровняаварийности на дорогах.Александр Николаевич, вы не могли бы рассказать нам случай из жизни, который произошел во время несения службы в ГАИ с Вами или вашими подчиненными?- В ночь с 25 на 26 марта 2009 г. на 124-м км федеральной трассы Москва -Уфа на окраине города Петушки водитель автомобиля Volvo, следовавший из Москвы с грузом бытовой техники, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус Neoplan, на котором ехали частные предприниматели из Ульяновска. В результате столкновения оба автомобиля загорелись, но покинуть автобус, ещё способные передвигаться пассажиры, самостоятельно не смогли. Двое сотрудников ГИБДД забрались на крышу пылающего двухэтажного автобуса, их товарищи принимали раненых внизу. Четверых извлекли и оттащили на обочину. Сразу же после этого прогремел мощный взрыв и обе машины превратились в гигантский факел. От автобуса и грузовика остались только обгоревшие остовы, частично оплавился даже дорожный указатель в полусотне метров от места катастрофы.Инспектора ГИБДД, участвовавшие в спасении пассажиров: капитан Михаил Маслов, лейтенанты Александр Усов, Владимир Калинин и Михаил Прусов позднее были награждены в Москве правительственными наградами.***Почти пятьдесят лет жизни связывают Виктора Петровича Потураева с органами внутренних дел. В далеком 1974 году он был приглашен на работу в милицию, на службу, которой отдал двадцать три года. Но и по сей день майор в отставке не порвал с прежним местом работы. Несколько лет Виктор Петрович Потураев возглавлял совет ветеранов районного отделения МВД, в настоящее время является заместителем председателя совета ветеранов Отд МВД России по Киржачскому району. Много лет был бессменным командиром Добровольной народной дружины ГИБДД Киржачского района.После школы, получив специальность станочника в ремесленном училище, Виктор Петрович работал на координатно-расточном станке. Но не лежала душа у молодого человека ни к станку, ни к производству. Поэтому Виктор Потураев решил сменить место работы и устроился во вневедомственную охрану.Молодого специалиста направили на повышение квалификации в г. Владимир. Он с успехом сдал все зачеты, получил права на вождение автомобилем, а затем перешел на службу в Госавтоинспекцию.В 1979 году младшему лейтенанту было присвоено звание «Отличник советской милиции», почти ежегодно удостаивался он звания «Победитель социалистического соревнования».В 1989 году капитан Потураев уже выполнял обязанности дознавателя, а в 1993 году был назначен начальником ГАИ Киржачского района, а на следующий год ему было присвоено звание майора.Немало удалось сделать сотруднику на должности руководителя Госавтоинспекции. Служба Киржачской ГАИ вошла в пятерку лучших во Владимирской области. В 1995 году было открыто подразделение РЭП (регистрационно-экзаменационный пункт) и людям не нужно стало ездить в соседний город оформлять документы на транспорт, регистрировать его, получать номера, проходить техосмотры. В городе были открыты пункты по обучению водителей ряда категорий. Эту службу возглавил Николай Владимирович Сурков. В ней работали Сергей Иванович Спичкин, а техосмотрами занимался Алексей Вадимович Кочешков.Виктора Петровича Потураева волновал вопрос, связанный со строительством кругового движения у центрального городского рынка. Много сил затратил начальник ГАИ, чтобы отвоевать полтора гектара сельхозугодий для того, чтобы выпрямить дорогу, идущую на Бельково, где постоянно совершались ДТП.За успешное выполнение задач, поставленных перед ГАИ, Виктор Петрович Потураев был награжден медалями «За безупречную службу» I, II, III степеней, а также целым рядом почетных грамот и благодарственных писем. В 1996 году по состоянию здоровья Виктор Петрович Потураев вынужден был уйти на пенсию. Но связи с отделением МВД он не потерял.Бывшего начальника ГАИ хорошо знают руководители и специалисты района, а также водители, с которыми его связывают годы совместного труда. Значительная их часть стала добровольными помощниками инспекторов. Виктор Петрович Потураев – желанный гость в районном отделении МВД России. Находясь в отставке, он не выбыл из строя, а продолжает оказывать посильную поддержку своим товарищам по службе и тем, кто влился в коллектив Госавтоинспекции.Виктор Петрович Потураев по-прежнему предан Госавтоинспекции и отделу внутренних дел. Ветеран проводит встречи со школьниками, вместе с дружиной ведет профилактическую работу на улицах города. За это он удостоен медали «За взаимодействие с органами внутренних дел и воспитание молодежи».В. П. Потураев один из немногих в области имеет удостоверение «Почетный ветеран МВД Владимирской области». Вне строя активных общественников В. П. Потураев не представляет своей жизни.***Интервью старшего инспектора ОГИБДД МО МВД России «Муромский» Александра Матерухина газете «Муромский край»Статный красавец смущенно отнекивается от стремления журналиста прославить его. Не в первый раз замечаю: настоящие профессионалы, люди, преданные своему делу, с честью выполняющие свой долг — если хотите пафосных слов — необыкновенно скромны и сдержанны. Старшего инспектора ДПС отдела ГИБДД МО МВД России «Муромский» Александра Матерухина хоть в кино снимай! И внешне, и внутренне молодой инспектор -олицетворение лучших представителей своей профессии. Настоящий страж дорог, искренне, без наивности, но с нужной долей жизненного прагматизма относящийся к делу обеспечения безопасности дорожного движения в Муроме.Путь в профессию полицейского для Александра начался с освоения гражданских специальностей сначала в радиотехникуме, потом - в МИ ВлГУ.В 2009 году Александр пришел работать в милицию на должность милиционера отдельной роты ППС. Параллельно поступил на юридический факультет МИ ВлГУ.В 2013 году Александр Матерухин в составе сводного областного отряда отправляется в служебную командировку на Северный Кавказ. Поездка стала одновременно и проверкой на прочность, и школой мужества для молодого полицейского.Это сегодня Александр вспоминает о тех шести месяцах в зоне боевого конфликта спокойно. Но покоя, отдыха там не было — ежедневно приходилось рисковать жизнью.— Я был водителем, — продолжает рассказывать Александр. — Сразу по прибытию в Махачкалу получил новый бронеавтомобиль «Ратник». На нем возил бойцов на посты, начальника отряда на планерки. До города всего шестьдесят километров, казалось бы, полчаса пути, а что тебя ждет в дороге не знаешь! Бывало и такое: едешь, вроде бы все тихо-мирно, секунда — бах, взрыв! Много тогда гибло мирного народа.С Кавказа Александр Матерухин вернулся ветераном боевых действий, чей парадный мундир украсили сразу восемь боевых наград.— Что привело Вас в ГИБДД? Романтика городских улиц?— Хотелось попробовать себя на новом поприще, вырасти в профессиональном плане.В 2014 году поступил на службу в отдел ГИБДД. Сначала работал обычным инспектором, «дорос» до должности старший инспектор.— Во все времена цели и задачи службы ГИБДД…— Неизменны! Обеспечение дорожной безопасности, профилактика правонарушений в сфере БДД.Скучные, на первый взгляд, формулировки. На деле молодому инспектору не до скуки. Есть в его работе и погони, и засады, в активе раскрытые преступления.— Было это в начале прошлого года, — рассказывает Саша, из которого я буквально вытягиваю детективные подробности его службы, — еду я по делу на служебной машине. Вижу, навстречу автомобиль. Едет как-то странно. Развернулся, включил спецсигналы, стал догонять подозрительное авто. А оно не останавливается. Удалось «прижать» машину к обочине. Оказалось, что водитель тот еще фрукт. Недавно вышел из мест лишения свободы, управлял авто без водительского удостоверения, да еще пьяным. И ко всем этим «грехам» машина, на которой передвигался задержанный, оказалась угнана им.— Ловко вы его скрутили! А как догадались, что за рулем пьяный?— Есть ряд признаков, по которым мы понимаем, что за рулем пьяный водитель. А вообще, у тех инспекторов, кто на дороге по нескольку лет, глаз уже наметан. Иногда сам себе удивляюсь. Считайте, что это интуиция! Но она меня никогда не подводила!— Вас можно неофициально назвать специалистом по нетрезвым водителям?— Ну, разве что в шутку! Хотя кое какой опыт в распознавании таких личностей имеется. Недавний профилактический рейд в Муромский район был посвящен выявлению нарушителей-мотоциклистов. Вообще я люблю работать в районе, может, потому что приходится преодолевать значительные расстояния на авто. Автомобили моя стихия. И как водителя, и как механика. Ну, так вот, едем мы по проселочной дороге: Лесниково, Пополутово, Саванчаково. Машина у нас новая, скоростная. Нашей «Шкоде» на трассе равных нет — это я заранее предупреждаю всех мотоциклистов-нарушителей, которые чуть что бросаются удирать от гаишников. Один, второй, третий — кто без шлема, кто без прав. А в Борисоглебе вообще пьяный на мотоцикле разъезжает. Соседи жалуются: целый день из дома в магазин за пивом гоняет. Как еще не разбился! А он, бедолага, и впрямь, не раз со своего двухколесного коня падал: локти в ушибах, в следах запекшейся крови. Ну, оформили его! В дежурную часть доставили. Суд да дело: получите свои «сутки» в качестве административного наказания.— Саша, какие навыки нужно иметь, чтобы работать в ГИБДД?— Самое главное, как бы банально не звучало — железные нервы и выдержку. Работа с людьми, которые не всегда тебе рады, предполагает наличие у инспектора стрессоустойчивости. Как бы человек ни психовал, ни ругался, инспектор обязан сохранять выдержку. И быть подкованным, на зубок знать всю нормативную базу.— А на слово гаишник обижаетесь?— А на что тут обижаться! Это слово из исторического прошлого нашей службы. Раньше служба называлась ГАИ, отсюда и пошел «гаишник». Просто и понятно!Говоря о дорожной ситуации в Муроме, молодой инспектор характеризует ее как стабильно-спокойную. Водители относительно дисциплинированы, пешеходы культурны. Да, механических ДТП меньше не становится, и нагрузка по оформлению таких аварий ложится на инспекторов ГИБДД серьезным грузом. Но гаишники потихоньку начинают приучать автовладельцев разрешать мелкие споры без привлечения стражей дорог тем более, что новые нормы и правила допускают подобного рода оформление дорожно-транспортных происшествий.— С каждым годом увеличивается число авто на улицах города! И это хорошо — значит уровень благосостояния людей растет. С другой стороны, город не резиновый. Парковок катастрофически не хватает. Вы посмотрите, что по вечерам во дворах творится. Они, в прямом смысле слова, забиты машинами. Растущее количество машин прямо пропорционально нагрузке на сотрудников ГИБДД. Это и большее число автоаварий и, увы, большее число нарушений, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Вообще, скажу, что у нас в городе постепенно повышается культура вождения. Начинают пропускать пешеходов, сказалось, скорее всего, повышение штрафов. Но здесь две стороны медали: сами горожане порой идут по переходу, не глядя по сторонам!— Саша, есть у Вас профессиональная мечта?— Мне хочется стабильности, чтобы граждане поменяли мнение о службе и поняли, что инспекторы нужны, стали добрее что ли. Хочется вернуть образ дяди Степы и Аниськина, ведь это люди, кому доверяли.— Я с желанием иду на службу! — продолжает Александр Матерухин. — Мне по душе дело, которым занимаюсь. У нас такой дружный коллектив, настоящая сплоченная команда — то, что надо для профессионального роста сотрудника!А личное? Подрастает сынишка Дмитрий. Любимая жена Ирина. Впереди много всего хорошего, доброго!Вот так история!Первое подразделение, отвечающее за регулировку дорожного движения в Муроме, было создано в 1944 году. А раньше, наверное, и нужды не было: с начала двадцатого столетия по городу курсировали единичные представители автопрома.Прошло всего десять лет, а на учете в городской госавтоинспекции стояло уже 5 тысяч единиц транспорта. Большая часть из них — мотоциклы. Автомобили тоже были, но, в основном, транспорт промышленных предприятий Мурома.В 50-е годы выпуск отечественных автомобилей превзошел довоенный уровень в два с половиной раза, народному хозяйству необходим был транспорт. Лидирующее место среди «колесной» техники занимали мотоциклы. Сотрудники муромской госавтоинспекции пересели на автомобили только в начале семидесятых. Долгое время муромские гаишники ездили на отечественных «Жигулях». В 1994 году в Муроме появилась первая патрульная иномарка «Вольво».В конце 1960-х Волжский автозавод приступил к массовому производству легковых автомобилей. Тяжесть борьбы с возросшим количеством ДТП легла на дорожно-патрульную службу ГАИ, созданную в Муроме в 1969 году. Дорожно-патрульная служба — ведущая в структуре.С 1970 года был упорядочен учет дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники ДПС ежедневно обеспечивают дорожную безопасность и правопорядок на дорогах Мурома и района. Ежегодно они задерживают несколько угнанных и похищенных автомобилей, выявляют факты незаконных перевозок и хранения оружия, боеприпасов, наркотиков. Рискуя жизнью, задерживают преступников и правонарушителей. Одной из ответственных функций ДПС является применение мер административного воздействия к лицам, не желающим добровольно соблюдать установленный порядок движения. Практически ни одно массовое мероприятие в Муроме не проводится без участия сотрудников отдельной роты ДПС. С каждым годом требования к сотрудникам ДПС повышаются. Особенно возросла ответственность стражей дорог в последние годы, когда Муром стал центром проведения мероприятий общероссийского масштаба. В День семьи, любви и верности сотрудники ГИБДД Мурома сопровождают кортежи руководителей государства.Но основное внимание сотрудников дорожно-патрульной службы сконцентрировано на борьбе, в первую очередь, с грубыми нарушениями ПДД. Ежегодно ее силами проводятся десятки профилактических мероприятий, таких как операция «Скорость», «Тонировка», «Внимание! Дети!», «Пешеход» и другие. Сотрудники ДПС наряду с обеспечением безопасности дорожного движения активно участвуют в охране общественного порядка, взаимодействуя с другими службами УВД.В шестидесятые годы перед Госавтоинспекцией встала проблема масштабной профилактики детской смертности и травматизма в стране. Совместно с ЦК ВЛКСМ и Минкультуры СССР было принято постановление об организации отрядов юных инспекторов движения. В 1974 году был проведен 1-й Всероссийский слет юных инспекторов движения и всероссийский семинар по работе с отрядами ЮИД на базе пионерского лагеря «Орленок».В 1975 году в парке «ЗИО» был оборудован первый в области детский автогородк. А в 2009 году он был полностью модернизирован. Здесь собраны все элементы дорожного движения в миниатюре: пешеходные дорожки, знаки по обочинам, три перекрестка, железнодорожный переезд, «зебра». А вот правила действуют настоящие. В 2003 году по инициативе муромской ГИБДД в городе был создан отряд юных инспекторов движения. ЮИДовцы, которые базируются в ЦРТДЮ «Орленок» — активные участники конкурсов по безопасности дорожного движения, не раз становились призерами и победителями областных соревнований. А в 2008 году приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо».Гордость и слава ГИБДД Мурома — ее сотрудники. В штате инспекции около полусотни человек. Невзирая на сложности, не считаясь с личным временем, они ответственно выполняют свою главную задачу — предупреждение правонарушений дорожно-транспортных происшествий на наших дорогах.Муромская ГИБДД может гордиться своими профессиональными династиями: Даниловыми, Ерофеевыми, Лисицыными, Тарасовыми, Годиными.***Одним из сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району является инспектор по исполнению административного законодательства капитан полиции Сергей Шляпов.Родился и вырос Сергей Николаевич в г. Юрьев – Польский. Закончив среднюю городскую школу №1, поступил во Владимирский государственный университет по профилю «Автомобили и автомобильное хозяйство», закончив который получил специальность «инженер».После получения диплома о высшем образовании молодого парня ждала служба в армии, бонусом после окончания было института то, что отслужить пришлось только год. Служба проходила в войсках МЧС Московской области.Год спустя Сергей вернулся в родной город, где его уже ждало приглашение от отдела внутренних дел о поступлении на службу в милицию.Так, приняв предложение, в 2003 году Сергей Николаевич был назначен на должность инспектора по дознанию отдельного взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району. Сейчас капитан полиции продолжает службу в должности инспектора по исполнению административного законодательства. В его обязанности входит проверка материалов, относящихся к компетенции ГИБДД, по долгу службы ведет тесное взаимодействие с судами, судебными приставами.Чтобы стать настоящим профессионалом поступил во Владимирский юридический институт ФСИН России, где получил второе высшее образование по специальности «юрист». По словам Сергея, каждый рабочий день по-своему интересен и сложен, нужно всегда быть готовым к любым происшествиям, неважно, на службе или за ее пределами.Так, в 2007 на перекрестке улиц Свободы и Покровской города Юрьев-Польского, водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат», 26-летний житель города Раменское Московской области, управляя транспортным средством, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-11113, пользующемуся преимущественным правом проезда. В результате произошло столкновение данных транспортных средств. Серьезные травмы получили водитель и трое пассажиров автомобиля ВАЗ-11113, в том числе двое детей, девяти и одиннадцати лет.Одним из первых на месте происшествия оказался Сергей Николаевич Шляпов. Услышав страшный звук удара, практически через минуту он был на месте происшествия. Сергей Николаевич увидел автомобиль, который врезался в дерево. Около тротуара на газоне лежали мужчина и женщина, подойдя к автомобилю, он увидел лежавших на заднем сиденье детей, которые находились без сознания. Отогнув левую дверь, полицейский извлек из поврежденной машины пострадавших детей, проверил пульс, у мальчика пульс не прощупывался, дыхания не было. Шляпов Сергей Николаевич оказал первую помощь и через несколько минут мальчик пришел в себя. За проявленный героизм Сергей Николаевич был удостоен медали «За спасение погибавших».Сергей женат, воспитывает сына и дочь. Когда уходит на дежурство, семья всегда за него волнуется и с нетерпением ждет домой. Семья для него является огромной поддержкой во всем. Супруга всегда относится к службе с пониманием и терпением.Среди руководства и коллег по службе зарекомендовал себя ответственным, исполнительным и добросовестным офицером, за что неоднократно поощрялся руководством.***Накануне юбилея мы вспомним всех. На годы руководства каждого из 8 начальников ОГИБДД ОМВД России по Суздальскому району выпала веха (а то и несколько) в историческом развитии подразделения.Отсчёт руководителей госавтоинспекции на Суздальской земле начинается с Николая Степановича Баташова, который возглавлял подразделение с 1965 по 1975 годы. Он родился в селе Ляховицы Суздальского района. Совсем юным пареньком ему довелось стать участником Великой Отечественной войны (сопровождал поезда санитарные, с боеприпасами и прочим, курсировавшими между тылом и прифронтовой полосой).И коллегам, и простым суздальцам Н.С. Баташов запомнился очень принципиальным руководителем и человеком. Кстати, при Николае Степановиче подразделение было самым большим по численности – 37 сотрудников штатного состава. Правда, территория Суздальского района тогда была большей, чем сегодняшняя. А вот техническая оснащённость инспекторов была не очень сильной - из транспорта лишь мотоциклы «Урал», о радарах и речи не шло.После того, как Н.С. Баташов ушёл на повышение – стал заместителем начальника ОВД, руководителем подразделением был назначен Павел Михайлович Мокшанцев, который пришёл в милицию из строительной отрасти. На годы его руководства выпала транспортная переоснащённость подразделения – мотоциклы с колясками заменили комфортабельные и всепогодные жигули.С 1978 по 1991 год начальником местной ГАИ был Виталий Анатольевич Орлов. Окончив Владимирский политех в 1973 году, он начал работать инженером по организации дорожного движения в областного ГАИ. С 1978 года переводом назначен в Суздаль, где возглавил отделение ГАИ. В его пору местная госавтоинспекция уже полностью перешла на автотранспорт. Зато подразделение получило два мощных и скоростных мотоцикла – «перехватчика», чтобы догнать и наказать злостных нарушителей ПДД (как правило, последними были молодые мотоциклисты).Через какое-то время госавтоинспекция страны отказалась от такой формы борьбы с нарушителями дорожного движения, посчитав её опасной для обеих сторон. При В.А. Орлове появились регистраторы скорости, громоздкие, требующие к себе весьма бережного отношения. В настоящее время Виталий Анатольевич пенсионер, чаще, чем в городе, его можно встретить на водоёмах района – он заядлый рыбак.С 1991 по 1999 год подразделение возглавлял Александр Николаевич Высоцкий. Образованный, интеллигентный, авторитетный, умеющий полностью отдаться порученному делу, он хорошо зарекомендовал себя среди подчинённых, о его работе в ГАИ и сегодня добрым словом отзываются многие суздальцы. При А.Н. Высоцком в местной госавтоинспекции появилась новая подструктура – регистрационно-экзаменационное отделение (РЭО).Оно в разы облегчило жизнь суздальцам, решившим обзавестись автомототранспортом и, конечно же, соответствующими документами. А до этого жители Суздальской земли по всем вышеназванным вопросам были вынуждены обращаться в облГАИ, преодолевая при этом немало трудностей, которые сейчас и представить себе сложно.С 2000 по 2003 год начальником ГАИ был Андрей Юрьевич Дубынин – человек очень мягкий, а руководитель справедливый и требовательный. На его плечи легла проблема места расположения подразделения, обустройства столь сложной структуры на новом месте (ГАИ в те годы располагалась на городском автовокзале).Начальником подразделения с 2003 по 2011 год был Владимир Борисович Кириллов. Этот человек пользовался непререкаемым авторитетом, энергично решал все возникавшие проблемы. В период работы В.Б. Кириллова местная госавтоинспекция сделала ещё один мощный шаг к повышению своей многофункциональности – появились станции по техническому осмотру транспортных средств, где наравне с сотрудниками ГАИ трудились гражданские специалисты, так называемые контролёры.Безусловно, пункты ТО способствовали большей степени исправности транспорта, а в конечном итоге повышали безопасность дорожного движения.С 2011 по 2017 год руководил подразделением Юрий Николаевич Соколов. Он ветеран местной госавтоинспекции, занимал целый ряд должностей.С декабря 2017 года по сегодняшний день ОГИББД ОМВД России по Суздальскому району возглавляет майор полиции Игорь Тимофеевич Анисин. Во внутренних органах он начал трудиться в 2002 году водителем группы задержания местной вневедомственной охраны. В 2006 году перешёл в госавтоинспекцию, заняв должность инспектора. Игорь Тимофеевич любит свою работу, она, что называется, ему по душе, он, явно, человек на своём месте. Старательность и исполнительность И.Т. Анисина позволили руководству ОМВД именно его назначить в сложную минуту руководить подразделением патрульно-постовой службы. Этой деятельности И.Т. Анисин посвятил более трёх лет.Сегодняшнее местное ОГИББД одно из самых больших, стабильных, профессиональных подразделений ОМВД, которое по основным показателям работы в ходит в число лучших во Владимирской области. В сплочённом коллективе единомышленников, одинаково полно отдаются работе как новички, так и ветераны. Так требовательным, ответственным, принципиальным руководителем является командир отделения ДПС Тельман Раиддинович Акимов. Очень грамотным, высокоработоспособным, хорошо владеющим современными приборами, новомодными гаджетами и Интернетом зарекомендовал себя инспектор ДПС лейтенант полиции Василий Сильвестрович Скорняков, работающий по направлениям дорожного надзора и пропаганды. Опытным профессионалом является старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Иван Юрьевич Клинов, являющийся отличным примером для подражания.Сегодня инспекторы дорожно-патрульной службы выполняют свою работу на современных, хорошо экипированных, снабжённых GPS-трекерами автомобилями Форд и Шкода Октавия. В арсенале инспекторов, так называемые медицинские укладки (не путать с медицинскими аптечками), для оказания срочной и довольно-таки серьёзной медицинской помощи при авариях. Чтобы овладеть необходимыми навыками инспекторы проходили стажировку у работников здравоохранения. Важно и то, что ОГИБДД снабжён современными высокоточными приборами для измерения уровня ровности дорожного полотна. А для выявления и привлечения к ответственности водителей нарушителей остановки и стоянки автомобилей в нарушение ПДД в Суздаль привлекается специальная областная служба «Паркон», аппаратура автомобиля которой позволяет документально выявить транспорт-нарушитель.Одним из подразделений отдела является РЭГ – регистрационно-экзаменационная группа. По численности она не большая, а работу выполняет значительную, весьма ответственную и важную. Примечательно, что многие виды услуг РЭГ можно получить в электронном виде. По этому показателю, кстати, РЭГ входит в число передовиков области.Личный состав ОМВД и члены Общественного совета при ОМВД России по Суздальскому району сердечно поздравляют весь коллектив подразделения с Днём ГАИ-ГИБДД, желают успехов по службе, здоровья и семейного благополучия!***О своей службе в Кольчугинской Госавтоинспекции рассказал старший инспектор дорожно - патрульной службы отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району старший лейтенант полиции Шицков Вячеслав Викторович.«Служба начиналась в 2006 году в должности младшего инспектора отдельного взвода ДПС ГИБДД ОВД Кольчугинского района. В июне 2012 года я занял должность инспектора ДПС ГИБДД ОВД по Кольчугинскому району, в январе 2018 года служил старшим инспектором отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району, а с октябре 2019 года и по сегодняшний день занимаю должность старшего инспектора дорожно - патрульной службы отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району. В общей сложности я служу 15 лет.Никогда не было мыслей о смене сферы деятельности. Несмотря на все трудности, я считаю свою работу интересной. Постоянное общение с людьми, саморазвитие и познавание чего-то нового не дают уставать или профессионально деградировать.Я женат, с супругой мы воспитываем двоих детей - дочку и сына. Конечно, все свободное время, которого не так уж и много, я посвящаю своей семье. Летом обязательно устраиваем отдых на природе.Хочу поздравить всех коллег с нашим профессиональным праздником! Пожелать им и их семьям здоровья, благополучия, вдохновения, уважения от водителей и профессиональных успехов. Пусть работа будет безопасной и спокойной, а жизнь - счастливой и радостной. Пусть семьях царит тепло и уют. Удачи и повышения по службе!***Командир взвод