Сегодня День Достоевского. Он появился в нашей стране благодаря стараниям почитателей таланта гения. Писатель бывал и во Владимире. Заглянем в историю?

День Достоевского и в июле. Почему? Именно в июле разворачиваются события самого известного романа "Преступление и наказание". Одна из его героинь, супруга спившегося чиновника Мармеладова Екатерина Ивановна - образ, навеянный первой любовью писателя. Это больше из-за нее он несколько раз приедет во Владимир. Светлана Мартьянова завкафедрой русской и зарубежной филологии Пединститута ВлГУ: «Исследования Елены Сафроновой из Барнаула. Она написала книгу "Сибирский след Достоевского" . Например, меня всегда интересовало когда Достоевский ехал на каторгу, он проезжал Владимир? Оказывается нет. Путь на каторгу лежал через другой город. А вот на обратном пути...»Достоевский впервые посетит Владимир в 1859-ом. К тому моменту он уже три года был повенчан с Марией Дмитриевной Исаевой. Они познакомятся в Семипалатинске. Дочь пленного француза, в то время жена начальника Астраханского таможенного округа. Страстная, экзальтированная, образованная дворянка обратит внимание на каторжанина с неизвестным будущим. Ей 29, ему 34. "Она любила меня беспредельно, и я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо," - говорил писатель о своем браке. Когда Достоевский получит разрешение на переселение в Тверь, оставив жену в Нижнем Новгороде, писатель решит навестить во Владимире своего семипалатинского знакомого. Михаил Хоментовский здесь служил начальником провиантской комиссии. И скорее всего, по мнению краеведов, останавливался Достоевский в гостинице на Большой улице, напротив Торговых рядов.В конце 18 века здесь тоже можно было чем перекусить. Только вместо фастфудов подавали раков, суп Лепотаж или куриное жаркое с рысью. Известная тогда гостиница-трактир попала в повесть Тарантас писателя Владимира Сологуба. Но описание ее было настолько гротескным, что стоит предполагать - вряд ли в наши дни гостиница могла получить хотя бы 1 звезду.Писатель вернется во Владимир через 4 года. Уже известный автор "Бедных людей" и "Униженных и оскорбленных" привезет сюда по совету врачей больную туберкулезом жену, с которой практически уже не жил вместе. Почему именно во Владимир? Во-первых: хвойные насаждения, сухой воздух пошли бы на пользу больной жене. А во-вторых - ближе к селу Иваново, где проживал в те годы отец тайной любви Достоевского Аполлинарии Сусловой. Главный управляющий графа Шереметьева решал вопросы с землей с момента отмены крепостного права. Влюбленные мечтали вместе уехать в Париж. И Аполлинария находилась в Иванове с отцом, чтобы получить для этого разрешение. Оставив больную жену почти на 4 месяца, Достоевский уедет за границу. Дмитрий Достоевский правнук писателя Федора Достоевского:"Колоссальное влияние на него произвела Апполинария Суслова. Ходила в мужской одежде, с короткой стрижкой, очках. Женщины в ней на тот момент не было, когда она появилась. А вот Достоевский к ней что-то почувствовал".Светлана Мартьянова завкафедрой русской и зарубежной филологии Пединститута ВлГУ: «Франко-американского исследователя Рене Жерара "Достоевский от двойственности к единству" по всей вероятности он преодолел свою собственную двойственность, в том числе и в любви».Где жила Мария Дмитриевна во Владимире? Доподлинно краеведам выяснить не удалось. А вот почему по возвращении из Парижа Достоевский сразу увезет жену в крайне плохом состоянии в Москву? Вероятно из-за боязни скандала с оглаской. Светлана Мартьянова завкафедрой русской и зарубежной филологии Пединститута ВлГУ: «Был любовный треугольник. Вергунов. Достоевский и Марья Дмитриевна. И вот Рене Жеррар предполагает, что в данном случае Достоевский стремился прежде всего к соперничеству, а не к любви. Вот ему было важно завоевать Марью Дмитриевну и досадить этому бедному учителю Вергунову».Доведенная до отчаяния своим положением Мария Дмитриевна вызовет из Сибири своего поклонника Вергунова. На то время чрезвычайно скандальная ситуация. Скорее всего, Достоевских попросят съехать с владимирской квартиры. Эта история вскользь будет упомянута и в романе "Преступление и наказание"."Преступление и наказание " Достоевский закончит в 1866 после смерти жены. В этом году роману- 155 лет. Его знают как в Европе, так и за океаном. И утверждение писателя "Человек есть тайна. Ее надо разгадать" в полной мере относится и к нему. Его творчество и сегодня в центре внимания исследователей во всем мире. Светлана Мартьянова завкафедрой русской и зарубежной филологии Пединститута ВлГУ: «Захарова, Игоря Волгина, мексиканского исследователя Хосе Луиса Лопаса Анастасии Гатчевой. Татьяны Касаткиной, чтобы убедиться в необыкновенной современности Достоевского. То, что его необходимо читать и изучать, чтобы справиться с теми трагедиями, в которые попадает современный человек».2021 год особенный - год 200-летия писателя. И отметить его каждый сможет с книгой в руках. Все жители области могут принять участие в Межрегиональной Онлайн- акции "Читаем Достоевского вместе" и даже получить сертификат участника. Она стартовала еще в феврале на базе владимирской научной библиотеки.Прочитайте главу из романа Подросток, сделайте видео под хэштегоми разместите его в соцсетях. Лучшие войдут в одноименный фильм, который увидит свет в день рождения Достоевского 11 ноября 2021 г.Татьяна Воронцова. Егор Герасимов . Вести-Владимир.