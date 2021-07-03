Власти Москвы приняли пакет дополнительных выплат и льгот для кафе и ресторанов. Представители столичного бизнес-сообщества уверены: новые меры помогут поддержать предприятия общественного питания в непростой период пандемии.

Власти Москвы приняли пакет дополнительных выплат и льгот для кафе и ресторанов. Представители столичного бизнес-сообщества уверены: новые меры помогут поддержать предприятия общественного питания в непростой период пандемии.Новые меры поддержки московских кафе и ресторанов подразумевают отсрочку по аренде для предприятий, а также льготное кредитование и включение точек общепита в программу субсидий малому и среднему бизнесу.Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов отметил оперативную реакцию мэра Сергея Собянина на обращение предпринимателей. "Мы буквально только что написали, что нужны срочные меры поддержки, и реакция была быстрой", – сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".Миллион рублей каждому предприятию Миронов назвал хорошей помощью. Также он отметил возможность льготного кредитования. "Мэрия в диалоге, мы активно общаемся", – подчеркнул уполномоченный.Благодаря гранту на полную оплату коммунальных услуг каждое предприятие московского общепита сможет сможет сэкономить от 700 тысяч до 1,1 миллиона рублей за квартал, заявила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова.Соответствующее предложение инициировало московское бизнес-сообщество. Московские власти его поддержали, отметила Татулова."Самое радостное, что наконец-то сменился тон того, как ведется диалог между представителями власти и предпринимателями", – цитирует омбудсмена .Из-за всплеска заболеваемости COVID-19 посещать кафе и рестораны Москвы с 28 июня можно только по QR-коды. Он подтверждает, что человек сделал прививку от коронавируса, имеет антитела или сдал отрицательный ПЦР-тест.