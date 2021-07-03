Любимый гостями и жителями города музей Старый Владимир обрёл свой голос! В экспозиции со 2 июля стала доступна услуга «аудиогид».

Любимый гостями и жителями города музей "Старый Владимир" обрёл свой голос! В экспозиции со 2 июля стала доступна услуга «аудиогид».Это один из самых востребованных и любимых туристами музеев. Он входит в тройку самых посещаемых экспозиций Владимира.Посетители теперь могут узнать больше о жизни старого Владимира, познакомиться подробнее с картинами городского быта. Многим хочетсявместе с приятным собеседником прогуляться по улицам старого города, слушая забавные рассказы и интересные истории из городской жизни.Таким собеседником стал актёр театра и кино, диктор и телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Чонишвили. С его неповторимым голосом можно погрузиться в атмосферу спокойного, размеренного, неторопливого провинциального города.В основу текста аудиогида легла классическая экскурсия, адаптированная для самостоятельного восприятия на слух. Над созданием этого «сценария» трудились методисты Владимиро-Суздальского музея- заповедника Елена Любар и Юлия Трунова.Напомним, что в 2021 году экспозиция «Старый Владимир» была также адаптирована для посещения слепыми и слабовидящими в рамках реализации поддержанного Фондом Президентских грантов проекта «Туризм без границ».Фото: