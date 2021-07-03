Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Коврове на улице Киркижа поступило накануне в 21-52.

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Коврове на улице Киркижа поступило накануне в 21-52.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение из окна 2-го этажа 2-х этажного дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и спасения людей. Пожарные ликвидировали горение в квартире и чердачном помещении дома на площади 35 кв. м.Одного человека удалось спасти, но есть также один погибший - женщина 1951 года рождения. На пожар привлекались 6 единиц техники, 19 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.