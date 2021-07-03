Новые арт-герои появляются в рамках фестиваля уличного искусства Загогули 33. Открытие сегодня! Темы - интернет, соцсети и новые технологии.

Новые арт-герои появляются в рамках фестиваля уличного искусства "Загогули 33". Открытие сегодня! Темы - интернет, соцсети и новые технологии.Так на щитке дома 24 по проспекту Ленина появился портрет Юрия Левитана. Личность для граффити выбрана художником Sam Nikita неслучайно. Недалеко от этого места - памятник советскому диктору и одноименная улица. А вот на доме 10 на Верхней Дуброве романтическая история о любви на расстоянии. Автор - Екатерина Пакина. Она расписывает сразу два "шкафа". На одном - мужчина, на другом - женщина. Как рассказывает художница, это воплощение современной реальности, когда людей сближает интернет. На фасадах здания №1 на улице Чехова сразу два изображения от тату-мастера Андрея Трипс. По соседству с классиком мировой литературы Антоном Павловичем Чеховым расположился кубанский революционер Эрнесте Че Гевара. Для многих замысел художника не понятен, да и сам автор решил его не комментировать. А оставить, как "пищу" для размышлений. Среди участников и знаменитый художник Мишкин. А самым яркими стали граффити Алины Власовой. Алина Власова, художник, участница фестиваля "Загогули33": «Здесь я сделала девушку с роботом-собакой - это не будущее, это наше настоящее. Мы живем сейчас, и я хочу обратить внимание местных жителей на то, что это уже наш мир, в котором мы сейчас находимся. Мы пытаемся отслеживать роботы, взаимодействуем. А они взаимодействуют с нами, когда считывают нашу информацию с нас с видеокамер. У нас был такой чистый, девственный город, очень исторический. Здесь как-будто не было остроты мыслей и художественного контекста, но теперь в рамках фестиваля мы, художники, можем выразить свои мысли на городском уровне».