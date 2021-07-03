Вызов коммунальным службам от уличных художников. Своеобразный диалог через искусство - от художника Мишкина.

Вызов коммунальным службам от уличных художников. Своеобразный диалог через искусство - от художника Мишкина.На улице Мира во Владимире появился новый арт-объект по мотивам видеоигры "Дикий бандит". Правда, сам бандит вооружен не пистолетом, а банкой с краской и малярный валиком. По словам художника, во Владимире стрит-арт мало развит, и часто безжалостно закрашивается сотрудниками коммунальных служб. Кстати, на месте "бандита" раньше был тетрис, и его как раз настигла печальная участь. По словам Мишкина, "даже если город играет только по своим правилам, творчество с улиц никуда не уйдет".