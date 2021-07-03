Полицейские установили, что в одном из магазинов на Халтуринской улице продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Преображенское совместно с сотрудниками ОДН задержали подозреваемую в продаже алкоголя несовершеннолетнему.В ходе проверочных мероприятий полицейские установили, что в одном из магазинов на Халтуринской улице продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.Установлено, что ранее 51-летняя женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделом дознания ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73