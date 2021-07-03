Злоумышленник задержан по подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть гражданина...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в противоправном деянии, совершенном 20 лет назад.30 августа 2001 года на спортивной площадке у одного из домов на севере Москвы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Подмосковья. Однако на тот момент достаточных доказательств его вины и оснований для привлечения к уголовной ответственности не имелось.Тем не менее спустя 20 лет при взаимодействии со следственными органами причастность гражданина к данному преступлению была установлена. Мужчина задержан по подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29