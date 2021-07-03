Оперативники установили 29-летнего молодого человека, который непосредственно изготовил и сбыл поддельную справку, передав ее сотруднику курьерской службы...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО выявили факт реализации фиктивного медицинского документа.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на Каширском шоссе полицейские задержали мужчину, доставившего заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Установлено, что задержанный является курьером организации, предоставляющей услуги по доставке товаров.В ходе выяснения обстоятельств противоправного деяния оперативники установили 29-летнего молодого человека, который непосредственно изготовил и сбыл поддельную справку, передав ее сотруднику курьерской службы.Отделением дознания ОМВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных фактов противоправной деятельности задержанного, а также на установление возможных соучастников данной противоправной деятельности.Максимальное наказание, предусмотренного санкцией данной статьи – лишение свободы сроком до 2 лет.Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22