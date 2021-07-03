Политолог рассказал, чем может обернуться для президента Украины Владимира Зеленского наступление на Донбасс.

Политолог рассказал, чем может обернуться для президента Украины Владимира Зеленского наступление на Донбасс.Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич оценил возможность атаки вооруженных сил Украины на самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР). По мнению эксперта, Владимир Зеленский сильно рискует.Межевич заявил, что в случае гипотетической победы политик обеспечит себе второй, третий и последующие президентские сроки. В то же время если армия потерпит поражение, то судьба Зеленского будет незавидной. "Он может не добежать даже до границы с Венгрией", – сказал политолог.Отметим, что конфликт в Донбассе начался в 2014 года после государственного переворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, и в результате Киев начал масштабную военную операцию. По информации ООН, на январь 2019 года жертвами столкновений стали почти 13 тысяч человек.Урегулировать ситуацию призваны Минские соглашения – документ, принятый в 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции. Однако с недавних пор киевские власти считают их выполнение невозможным: Владимир Зеленский .Как сообщает "Коммерсантъ", документ, предложенный Киевом, отличается от действующего как минимум в нескольких принципиальных пунктах. В частности, Владимир Зеленский намерен восстановить контроль над территориями ЛНР и ДНР перед выборами местной власти.