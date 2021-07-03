У нас сегодня эксклюзив. А как иначе может быть в День Достоевского. Готовясь к нему, с неожиданными открытиями столкнулся Олег Гуреев.

У нас сегодня эксклюзив. А как иначе может быть в День Достоевского. Готовясь к нему, с неожиданными открытиями столкнулся Олег Гуреев. Находки сделаны известным специалистом изучения генеалогии рода Достоевских Николаем Богдановым. Итак, где "Правда и где ложь в жизни и смерти Милия Достоевского"?Олег Гуреев замгенерального директора Владимиро-Суздальского музея- заповедника по научной работе: «В сумятице жизни больших городов, звенящих трамваев, и гудящих автомобилей, стараемся собрать крохи того красивого , и отдохнуть , любуясь ими и вспоминая о том, что никогда не вернется».Века бегут.. Но так по современному звучат строки новеллы, написанной в дореволюционный период. Они посвящены Суздалю - культурному сокровищу России. И написаны потомком Федора Достоевского - его внучатым племянником Милием Достоевским, внуком его старшего брата Михаила. Издание хранится в фондах ВСМЗ. Олег Гуреев замгенерального директора Владимиро-Суздальского музея- заповедника по научной работе: «Эта добротная книга о Суздале была написана человеком, который в Суздале никогда не был. Несмотря на то, что было время, что его даже считали жителем Суздаля. Или человеком, который часто бывал в Суздале».Автор прослеживает историю древнего города, описывая особенности и уникальность памятников архитектуры, реликвии и сокровища монастырей, какими они предстали в начале 20 века. Текст сопровожден редкими на сегодня фотографиями. Трудом Милия Федоровича был восхищен и известный исследователь Николай Воронин. До этого издания Суздалю были посвящены лишь труды владимирской ученой архивной комиссии, а также юбилейный сборник к приезду императора. И несмотря на то, что книга все же компиляция, замечает Олег Гуреев, она написана очень грамотным и легким литературным языком, человеком, обладающим огромными знаниями. Олег Гуреев замгенерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по научной работе: «Достоевский не был бы Достоевским, если бы не поместил цитату из Достоевского. И 09.29 - 09.37 в разделе Суздальская иконопись и живопись цитатой он берет 3 слова - Красота спасет мир».Между тем жизнь автора, полная испытаний, была сама достойна романа. Родился в Саратове, учился в Москве и Петербурге. Владел восточными языками, участник многих экспедиций. Положил начало исследованиям Востока. Но наследственная предрасположенность к туберкулезу, который обострится в Персии, прикуёт Милия Федоровича к инвалидному креслу. После революционных событий он продолжит заниматься наукой. И в 1935 году даже напишет самому Сталину с просьбой о пенсии в 100 рублей на лечение и оплату сиделки. Сталин распорядится выделить востоковеду пожизненную пенсию в два раза больше. Но была еще одна мистификация в биографии потомка Достоевского. Он женится на молодой Евгении Щукиной, авантюристке, выдававшей себя за родственницу известных меценатов. Брак продлится всего 3 месяца, но неприятности не закончатся. Под известной фамилией девушка будет публиковаться в изданиях на территории оккупированного фашистами Крыма. А после эмиграции напишет фантазийную биографию бывшего мужа. Олег Гуреев замгенерального директора Владимиро-Суздальского музея- заповедника по научной работе: «Написала, что он находился в сталинских застенках, прошел сталинские лагеря, Это не могло быть с человеком, который находился всегда в инвалидном кресле. И описывала события, которые происходили с ней и Милией Федоровичем в лагерях в 30 годы».Ее воспоминания и сегодня появляются в интернете и шокируют. Многие исследователи, основываясь на них, считали что Милий Достоевский погиб в лагере в Сибири. Но реальные факты, подчеркивает Олег Гуреев, говорят о другом. Что еще раз доказывает - даже биографии великих требуют тщательной проверки. А прочитать книгу о Суздале Милия Достоевского можно сегодня в библиотеках Владимира, а также на сайте Президентской библиотеки.Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. Вести- Владимир.