Для 95 процентов жителей области повышение коммунальных платежей будет меньше 5,4 процента, сообщают в Белом доме. Из них у 65 процентов повышение будет на уровне среднеобластных значений в 2,8

Для 95 процентов жителей области повышение коммунальных платежей будет меньше 5,4 процента, сообщают в Белом доме. Из них у 65 процентов повышение будет на уровне среднеобластных значений в 2,8 процента и ниже. Тарифы на электроэнергию будут дорожать темпами выше целевой инфляции 2021 года (3,7 процента) – на 5,2 процента. Розничные цены на природный газ вырастут