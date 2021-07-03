Забегите в центр современной культуры во Владимире и вы еще успеете застать выставку Закулисье и увидеть работы сразу 14-ти авторов.

Забегите в центр современной культуры во Владимире и вы еще успеете застать выставку "Закулисье" и увидеть работы сразу 14-ти авторов. Кристина Иванова приглашает пройтись по экспозиции.Мир, как одно целое, состоящее из многого. Автор этой картины осознанно ушла от живописи классической к многослойной вышивке. Пространство стало объемнее, воздушнее, однако, по-прежнему заключено в рамку. Типичное устройство этого мира.Художница с необычным именем Федора Акимова два года не работала с вышивкой вообще, а потом посмотрела на привычное для многих ремесло новым взглядом, и теперь пытается дать эту возможность зрителю. Прозрачная ткань стала основой многоплановости, позволила наблюдателю выбрать: видеть здесь наполненность или же пустоту. Тема границ восприятия. Федора Акимова, художница: «Когда соединяешь живопись с вышивкой, появляется другое пространство. И, так как я по образованию театральный художник, меня всегда интересовала плановость и глубина пространства. Мы потеряли целостность мира, он раздроблен, рассыпается на части, которые нам с трудом удается собрать».Главный материал всех работ на выставке "Закулисье" - ткань. Текстиль как арт-основа становится модным, уходит от эстетики цвета и фактуры в философию. Центральная фигура этой тотальной инсталляции - ракета из лоскутов, названная "для посещения усопших отцов" и связанная из фрагментов одежды близких художника, ушедших из жизни. Клубки судеб, разнообразие цветов и рисунков - всё сплетено и устремлено вверх, в космос. Её автор выставлялся в Нью Йорке, а теперь представил свою работу во Владимире. Анастасия Вавилова, основатель центра современной культуры: «Мы пытаемся поддержать, раскрутить, рассказать больше об актуальных художниках, тех, кто пошли чуть дальше, которые по-другому высказывают свои мысли, идеи, которые по-другому выражают их. Да, они очень непонятны для простого гостя, например».Над выставкой трудились 14 авторов: декораторы, керамисты, художники-живописцы - каждый заставил текстиль работать на себя простыми, но поражающими зрителя способами. Здесь художница нашила на готовый гобелен облако со словами песни группы Radiohead - фрагмент об одиночестве. Небольшая деталь - и средневековый сюжет с единорогом зазвучал. А тут сразу несколько авторов попробовали подчинить ткань искусству оригами. Получился, как говорят сами создатели, новый стиль - "утюгами". Анастасия Москвичева, жительница города Владимира: «В целом, концепция того, что человек всегда собирал что-то в какой-то объект, оно всегда присутствует. И здесь, на выставке, это видно тоже по разным произведениям. Где-то нити, где-то фетр, ну, что-то такое подвижное, но сохраняющее идею создания».Темы места человека в этом мире, эволюции, границ осознания. На небольшом выставочном пространстве поместилась большая и глубокая современная экспозиция. Среди авторов нет владимирских творцов, но, говорят здесь, уже есть планы по сотрудничеству с самыми яркими из них. Необычные художественные практики уверенно становятся частью культурной жизни города.Кристина Иванова, Александр Голубев, "Вести-Владимир".