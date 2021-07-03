В ходе проверки подвального помещения дома обнаружилось повреждение кровли.
Кольчугинской межрайонной прокуратурой с участием специалиста муниципального жилищного контроля по жалобе гражданина проведена проверка соблюдения ООО «ЖЭУ №3» требований жилищного законодательства при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами.
В ходе проверки подвального помещения дома обнаружилось повреждение кровли над подвальным помещением, ставшее причиной попадания атмосферных осадков внутрь, скопления влаги на лестнице.
По результатам проверки руководитель ООО «ЖЭУ №3» по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.