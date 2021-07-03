В ходе проверки подвального помещения дома обнаружилось повреждение кровли.

Кольчугинской межрайонной прокуратурой с участием специалиста муниципального жилищного контроля по жалобе гражданина проведена проверка соблюдения ООО «ЖЭУ №3» требований жилищного законодательства при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами.В ходе проверки подвального помещения дома обнаружилось повреждение кровли над подвальным помещением, ставшее причиной попадания атмосферных осадков внутрь, скопления влаги на лестнице.По результатам проверки руководитель ООО «ЖЭУ №3» по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.