Фермерское хозяйство по выращиванию товарной рыбы осетровых пород в Кольчугинском районе было открыто в 2019 году.

Фермерское хозяйство по выращиванию товарной рыбы осетровых пород в Кольчугинском районе было открыто в 2019 году. В настоящее время в хозяйстве насчитывается 40 тысяч осетровых (осётр, белуга, стерлядь). Имеется 15 тысяч мальков веслоноса. В дальнейшем планируется закупить 18-20 тысяч мальков русско-ленского осетра. В одном из прудов будет размещено маточное стадо.Ещё одно предприятие Кольчугинского района специализируется на разведении оленей. В 2020 году оно вошло в реестр сельхозтоваропроизводителей Владимирской области. На сегодняшний день в нём насчитывается 265 голов европейского благородного оленя, в том числе 7 маралов. Посевная площадь в текущем году составляет 160 гектаров, в том числе 50 гектаров − под яровыми кормовыми культурами.ФОТО: