В муниципалитете активно развиваются фермерские хозяйства.

Первый замгубернатора Александр Ремига посетил в Кольчугинском районе крестьянско-фермерское хозяйство по разведению рыбы осетровых пород.В 2020 году компания получила грант на развитие в размере 2,8 млн рублей. На эти средства выкопаны пруды и оснащены необходимым оборудованием.«В настоящее время в хозяйстве насчитывается 40 тысяч осетровых, 15 тысяч мальков веслоноса. Планируется закупить 18-20 тысяч мальков русско-ленского осетра», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.Ещё одна ферма, на которой побывал Александр Ремига, занимается разведением оленей. На сегодняшний день в нём насчитывается 265 голов, среди которых 7 маралов. Посевная площадь в 2021 году составляет 160 гектаров, из них 50 − под яровыми кормовыми культурами. Главный вопрос – получение статуса племенного хозяйства.«Ожидается, что количество особей вырастет до 1000. Администрация области возьмёт на себя сопровождение вопроса по получению необходимого для расширения господдержки статуса», − подчеркнул вице-губернатор.