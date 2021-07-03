Одного человека спасли.

В Коврове 2 июля на пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Киркижа погибла женщина.В 21-52 местные жители сообщили в МЧС о возгорании. На момент прибытия пожарных к месту происшествия наблюдалось открытое горение из окна второго этажа 2-х этажного дома.Как сообщили в пресс-службе МЧС, для тушения пожара и спасения людей было сформировано три звена газодымозащитной службы. Площадь пламени в квартире и на чердаке составила 35 квадратных метров.Одного человека спасли. Погибла - 70-летняя пенсионерка.На вызов выезжали 6 единиц техники, а также 19 человек личного состава.Дознаватели ведомства выясняют причину пожара.