На пожаре в двухэтажке Коврова погибла 70-летняя пенсионерка. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Киркижа тревожное ведомство получило вечером 2 июля в 21.52. Пожарные

На пожаре в двухэтажке Коврова погибла 70-летняя пенсионерка. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Киркижа тревожное ведомство получило вечером 2 июля в 21.52. Пожарные сообщают, из окна второго этажа здания вырывалось пламя. Огнеборцы сформировали 3 звена газодымозащитников для тушения пожара и спасения людей. Спасатели ворвались в здание и ликвидировали возгорание на чердаке. Площадь