Ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться сложной. В Кремле рассказали о принятых мерах.
Ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться сложной. В Кремле рассказали о принятых мерах.
Число случаев заражения Covid-19 в России возросло за сутки на 23 218, до 5 561 360. Умерли 679 человек. Это максимальное значение с начала эпидемии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поговорил с урналистами о неутешительной ситуации с распространением ковида в стране. Представители СМИ донесли до предстаивтеля Кремля главный волнующий граждан вопрос – будет ли локдаун?
Песков успокоил публику и заявил, что такая вероятность не обсуждается властями. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже обозначал свою позицию по этому поводу, пишет .
При этом он отметил, что для того, чтобы локдауна не было, все должны как моно скорее сделать прививку.
"Никто не хочет никаких локдаунов — и да, он не обсуждается", – заявил Песков.
Напомним, в ходе Прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, что в регионах страны властями предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы избежать локдауна, сообщает
Ранее сообщалось, что москвичей обязали соблюдать самоизоляцию, даже если у них простое ОРВИ. Врачи столицы теперь рассматривают каждую простуду как подозрение на ковид и просят граждан оставаться дома до получения результатов теста ПЦР. Об этом рассказывала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.