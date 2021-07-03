В 2021 году на участие в конкурсе были поданы заявки от 42 семей в 7 номинациях.
В 2021 году на участие в конкурсе были поданы заявки от 42 семей в 7 номинациях, сообщает портал Муром 24. Самыми многочисленными по количеству заявок в этом году стали номинации «Молодая семья» и «Многодетная семья». Итак, имена победителей:
Номинация «Трудовая династия» - семья Медведевых Евгения Николаевича и Натальи Михайловны;
Номинация «Творческая семья» - семья Антоновых Игоря Сергеевича и Елены Николаевны;
Номинация «Золотая семья России» - семья Грековых Николая Владиславовича и Бэллы Алексеевны;
Номинация «Спортивная семья» - семья Карповых Дениса Александровича и Юлии Сергеевны;
Номинация «Молодая Семья» - семья Быстровых Александра Евгеньевича и Елены Алексеевны и семья Белянцевых Дмитрия Александровича и Екатерины Александровны;
Номинация «Многодетная семья» - Терентьевых Михаила Александровича и Екатерины Викторовны.
Победителям конкурса будут вручены памятные подарки и дипломы, участники получат также дипломы за подписью Главы округа Муром.
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