В Судогодском районе завершены расследования уголовных дел о хищении денег с банковских счетов.

В октябре прошлого года в полицию обратился 62-летний местный житель. Он сообщил о пропаже банковской карты, со счета которой впоследствии были сняты деньги.В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 33-летнего приятеля потерпевшего. Злоумышленник отозвался на просьбу приобрести продукты и, воспользовавшись случаем, оплатил картой и свои покупки. Причиненный ущерб превысил 13 000 рублей.В мае чужой банковской картой воспользовались 46 и 48-летняя местные жительницы. Сын одной из обвиняемых нашел карту на улице и передал её матери. Женщина не стала искать владельца карты и вместе со своей знакомой купила товары в местных магазинах. Ущерб владельцу карты составил 2 700 рублей.Ещё одна обвиняемая, 35-летняя местная жительница, нашла банковскую карту на улице и воспользовалась ею в магазине. Личность женщины была установлена после того, как собственник обратился в полицию с заявлением о пропаже денег со счета.В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.