Никто не знает, сколько точно мусора мы производим.

Никто не знает, сколько точно мусора мы производим. Но то, что это растущая угроза, которая отравляет Землю, из-за которой погибает множество животных, понимает каждый. Почувствуйте себя спасителем природы и начните уже сегодня - в Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.Маньяк раздельного сбора отходов - именно так называется себя Яна Малышенко. Она сортирует весь мусор по отдельным пакетам, и в этом ей помогают дети. Для них, это как игра. Они с удовольствием погружают пластиковые крышки в бутылку, а неудавшиеся рисунки и картонные упаковки складывают в бумажный пакет. Как рассказывает Яна, начинать сортировать мусора нужно с одной фракции. Это может быть как пластик, так и макулатуру. Дальше - дело привычки. Яна Малышенко, эко-активист, писатель: «В начале я, конечно, делала настойчивое усилие, чтобы у всех постоянно отбирать и складывать в нужное место. И с этими крышечками тоже. Смеются надо мной уже все. Соседи, знакомые! Я просто очень озабочена этим вопросом. Свалки растут. Это все надо куда-то, Оно же не исчезнет само. Мы просто погрязнем все в этом мусоре, его нужно реально перерабатывать».Верный помощник каждого эко-активиста - это треугольник на упаковке с цифрами внутри. Специальная маркировка обозначает тип материала и поддается ли он переработке. Яна Малышенко, эко-активист, писатель: «Нам во Владимире в этом плане повезло. Мы сдаем от 1 до 7. И даже не задумываемся, все это сминаем, складываем, бросаем в пакет. Сами переработчики уже там отсортировывают и решают, что куда идет».Пластик можно и вообще не использовать, говорит Яна. В магазин ходить с тканевой сумкой. А на замену полиэтиленовым пакетам - многоразовые синтетические мешочки. Они подходят не только для переноски, но и для хранения овощей и фруктов в холодильнике. Сделать авоську можно и своими руками.Например, из сломанных зонтиков. Идея творческого подхода к мусору у Василисы Каплуновой появилась недавно. Изделий пока немного. Сейчас Василиса шьет косметичку для путешествий. Она водонепроницаемая и отлично подойдет для перевозки - маленьких флаконов с шампунем или гелем для душа. Василиса Каплунова, мастерица: «Я беру зонтик, он на спицах. Они там все не особо прикреплены. Они все легко отпарываются. Вот. И вот это полотно потом получается. Это вот уже расшитый зонтик. Получаются такие вещи, из которых можно потом сшить дождевик».Пластиковые детали от зонтиков Василиса относит на переработку. Во Владимире немного точек для сдачи вторсырья и они временные. Сборы проводятся каждое третье воскресенье месяца.Места сбора вторсырья: Юрьевец, ул.Славная д.3, Веризино-2 ул.Новгородская 39к2, ул.Куйбышева д.9, перед входом в Добросельский парк, ул.Михайловская д.4, ул.Василисина д.17, ул.Ново-ямская д. 23, Соловьиный пруд.Предварительную информацию можно найти в соцсетях, в сообществе "Раздельный сбор во Владимире", также вывешивается объявление на контейнерах. Собирают несколько фракций: стекло, метал, пластик и макулатуру. Помогает в переработке компания - "Спецтранс". Они забирают вторсырье со всего города и вручную досортировывают. Популярная точка для сдачи мусора у эко-активистов около Соловьиного пруда. Лилия Болотских, координатор владимирского отделения общественного движения "Раздельный сбор": «Я объясняю это тем, что здесь такой кусочек природы сохранен и люди видят, если это все замусорить. Это совсем другой будет эффект. Сохраняют его. Раздельным сбором поддерживают экологию и будущее своих детей».Владимирцы уже поставили свой первый рекорд, в апреле они собрали больше тонны мусора. Заинтересованных в спасении Земли от пластика, конечно, мало, но с каждым разом желающих разделять мусор все больше. Чтобы это стало общим делом, нужно, чтобы к нему, наконец , подключился регоператор. Но пока четко выработанной системы раздельного сбора мусора нет, людям приходиться хранить мешки с отходами как минимум месяц, чтобы сдать на переработку.Юлия Шувалова, Александр Чунаев, Егор Герасимов "Вести Владимир"