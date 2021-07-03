После первой пересдачи экзамена двоечников осталось 5,5%.

Во Владимире из 3000 учащихся основной государственный экзамен по математике не сдали 700 девятиклассников. В одной из школ «неуд» за ОГЭ получили 26 подростков из трёх классов. Об этом подробно «Владимирские ведомости».При этом по официальной статистике, во Владимирской области после первой пересдачи экзамена двоечников осталось 5,5% от общей численности школьников, сдававших ОГЭ. До пересдачи их количество составляло почти 11%.В департаменте образования добавили, что 45-50% ребят написали работу на четыре и пять. Оставшиеся – на тройки.Что касается профильной математики, то два человека получили 100 баллов. От 80 до 100 баллов набрали 20% ребят.