На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 июля 2021 года
лабораторно подтверждено 240 случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3
лабораторно подтверждено 240 случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией. Больше всего заболевших - 66 случаев - во Владимире. 27 случаев в Муромском, 25 - в
Гусь-Хрустальном, 24 в Ковровском, 11 в Юрьево-Польском, 10 в
Петушинском, 9 в Суздальском районах. По 8 заболевших в Вязниковском, в
Меленковском, в Александровском и Киржачском районах. 7 случаев в
Кольчугинском, по 6 случаев в Собинском, в Камешковском и в
Гороховецком районах. По 4 заболевших в Судогодском и Селивановском районах, 3 - в городе
Радужном. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 36
860 случаев заболевания.