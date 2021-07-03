На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 июля 2021 года лабораторно подтверждено 240 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3лабораторно подтверждено 240 случаев заболевания новой коронавируснойинфекцией. Больше всего заболевших - 66 случаев - во Владимире. 27 случаев в Муромском, 25 - вГусь-Хрустальном, 24 в Ковровском, 11 в Юрьево-Польском, 10 вПетушинском, 9 в Суздальском районах. По 8 заболевших в Вязниковском, вМеленковском, в Александровском и Киржачском районах. 7 случаев вКольчугинском, по 6 случаев в Собинском, в Камешковском и вГороховецком районах. По 4 заболевших в Судогодском и Селивановском районах, 3 - в городеРадужном. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 36860 случаев заболевания.