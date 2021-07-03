Женщина нуждается в медицинской помощи.

С 25 июня в Александрове ищут 70-летнюю Наталью Красавцеву. К поискам подключились добровольцы из спасательного отряда «Лиза Алерт».Наталья Константиновна ушла из дома и не вернулась. Больше недели о её местонахождении ничего не известно. Женщина нуждается в медицинской помощи.Рост пропавшей - 170 сантиметров, глаза карие, худощавого телосложения, волосы русые с сединой.Если вы обладаете какой-либо информацией о том, где может находиться пенсионерка, то добровольцы просят позвонить по номерам: 8 (800) 700-54-52,112, 8 (920) 927-88-52.