На 13 больше чем накануне. 240 заражённых – это новый максимальный суточный прирост за всё время пандемии. За всё время пандемии у нас уже 36 620 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему

На 13 больше чем накануне. 240 заражённых – это новый максимальный суточный прирост за всё время пандемии. За всё время пандемии у нас уже 36 620 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+66 заболевших за сутки). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 8 488 случаев Гусь-Хрустальный — 4 435 Муром —