Школьники прочли стихи, разыграли тематическое представление и станцевали танец.

Во Владимирской области к праздничным поздравлениям сотрудников ГИБДД присоединяются юные жители.В Петушинском районе мальчишки и девчонки записали стихотворное видеопоздравление. Школьники отметили сложность и важность выбранной профессии, пожелали сотрудникам Госавтоиспекции спокойных дежурств и профессиональных достижений.Специально для сотрудников ОГИБДД ребята из Собинского района подготовили танец. В качестве реквизита были использованы карточки с графическими изображениями дорожных знаков, значению которых инспекторы уже успели обучить ребят во время профилактических занятий.В Александровском районе в преддверии профессионального праздника в рамках фестиваля «Молодежь за безопасность на дорогах» было продемонстрировано целое представление на тему безопасности дорожного движения. Зрителями стали ребята из летних лагерей. Присутствовавшие в зале сотрудники ОГИБДД поблагодарили инициаторов праздника за содержательное представление и помощь в профилактике БДД.