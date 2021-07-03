За шесть месяцев во Владимирской области кровь сдали 5448 доноров, из них 1135 человек делали это впервые. В результате трансфузиологи заготовили 6200 литров крови. Эти объемы полностью обеспечат

За шесть месяцев во Владимирской области кровь сдали 5448 доноров, из них 1135 человек делали это впервые. В результате трансфузиологи заготовили 6200 литров крови. Эти объемы полностью обеспечат потребность медицинских учреждений региона, заверяют в Белом доме. За последние полгода был совершен 81 выезд мобильного донорского комплекса на различные предприятия. Во Владимирской области кровь можно сдать