Если памятник Андрею Боголюбскому всё же поставят рядом с Белым Домом, то очень вероятно тешить самолюбие он будет уже другого губернатора. Всё больше сигналов приходит о том, что Владимир

Если памятник Андрею Боголюбскому всё же поставят рядом с Белым Домом, то очень вероятно тешить самолюбие он будет уже другого губернатора. Всё больше сигналов приходит о том, что Владимир Сипягин до конца первого губернаторского срока не доработает. Он подписал Указ о повышении статуса Аркадия Боцан-Харченко. Тот был просто заместителем губернатора, а теперь стал его первым