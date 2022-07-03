Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 4 по 10 июля 2022 года.

Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 4 по 10 июля 2022 года.Замедляемсяи выдыхаем! На этой неделе многие из нас ощутят, что натянутые, как струна,нервы начинают потихоньку расслабляться. Да, этот момент настает. Небеснаяканцелярия работает, и планеты, находясь в постоянном движении, меняют энергии,влияющие на нас. Пришло время отдыха!Главныйвиновник нарастающих перемен – Марс, который 5 июля переходит в знак Тельца.Телец знает толк в наслаждениях, вкусной еде, брендовых вещах и красивомотдыхе, но… Ему не очень-то охота что-то делать. Тем более в июле месяце! В тоже время Меркурий сменяет нервный знак Близнецов на домоседа-Рака. Кажется, этоидеальная пара!Синергияпланет дает возможность не передышки, а настоящего отдыха. Если нет жизненноважных дел, забейте на все планы, составленные в далекий и наивный новогоднийдень, и предайтесь стопроцентной, концентрированной лени. Это будет лучшимподарком себе!Тем,кто вынужден работать и выдавать результат, можно посоветовать сбавить темп (еслиэто возможно) и обязательно делать качественные паузы. Даже если у вас всего 10минут свободного времени, сделайте их приятными по максимуму.Находитевремя на занятия живописью, посещайте концерты и выставки, носите красивуюодежду, украшайте еду, как ваш любимый кулинарный блогер. Марс в Тельце непрощает серой жизни; помните, и если вы ему не предоставите ярких красок, онсделает вас нервными и вечно недовольными.Чтоможно делать на этой неделе, кроме перечисленного? В первые дни недели –заканчивать старые дела. В среду и четверг – делать дорогостоящие покупки: онидолго прослужат и будут радовать вас качеством. Можно заниматься своим телом,здоровьем, посещать врачей, делать массаж и бьюти-процедуры.вот начиная с пятницы лучше не делать совсем ничего: Черная Луна возьмет воборот Меркурий, и ему будет несладко. В эти дни важно не перессориться друг сдругом и не слушать / читать новостей (там будут сплошные фейки). Не принимайтев эти дни важных решений, плывите по течению. В отличие от вас, течение знает,куда плыть!ОвенПроводитеМарс достойно, устройте ему проводы: вспомните, чем занимались с 10 мая,запишите, какие уроки можно вынести из событий, каких результатов добились. С 5июля начинается новый период, у вас будут шансы решить свои финансовые дела, нодалеко не сразу. Держите эту тему под контролем.Телецвашем знаке появился дорогой гость, Марс – последняя из значимых планет,которая побывает в Тельце в этом году. До 20 августа вам будет некогда скучать,особенно если вы горите желанием что-то изменить. Будьте готовы к существеннымновостям и необходимости быстро реагировать.БлизнецыВашажизни станет спокойнее, войдет в более привычный ритм. Здорово, если высможете, наконец, уделить время себе: здоровью, внешности, самооценке.Возможно, поступят новые предложения или вы найдете подработку, так что доконца июля сможете заработать больше, чем ожидалось.РакТакуж сложилось, что вы сейчас находитесь на сцене, а не в зрительном зале.Происходят события, от которых не отвертишься: нужно принимать решения, даватьчеткие, а не обтекаемые, ответы. Эта неделя принесет новые темы, которые будутактуальны всего 2 недели. А потом можно будет отдохнуть!ЛевПриятноевремя для Львов, которые падки на все красивое, не меньше Тельцов. У васпоявится возможность решить важный вопрос по работе или бизнесу. В то же времябудет легко и приятно побыть в одиночестве – пользуйтесь этим, чтобывосстановить энергию. Начать можно прямо в эти выходные.ДеваДевамможно смело отправляться на отдых, но только если вы не ограничитесь лежаниемна пляже. Звезды хотят, чтобы вы узнавали что-то новое, посещали экскурсии,покупали интересные книги и учебные курсы, знакомились с городами и людьми. Сменаобстановки – вот секрет вашего идеального июля.ВесыНеделяне создана для серьезных дел, зато может порадовать яркими эмоциями. Четверг –шикарный день для всех Весов! Луна в вашем знаке будет наслаждаться компаниейВенеры и Селены. Обязательно сходите в этот день в театр, музей, на концерт илив книжный магазин – что вам больше по душе.СкорпионНеназначайте важных встреч и дел на пятницу – субботу: Луна в вашем знакеослаблена и не сможет вам помочь. Сосредоточьтесь на рутинных делах и учебе – спереходом Меркурия в Рак учиться станет легче и интереснее. Также звезды непрочь отправить вас в отпуск. Далеко-далеко, чем дальше – тем лучше!СтрелецСтрельцамнужно внимательно перечитать вступление к этому гороскопу, чтобы понять, какпровести эту неделю. Потому что именно вашему знаку требуются отдых и забота осебе. Записывайтесь на массаж или покупайте путевку в санаторий, если хотитесохранять здоровье и интерес к жизни.КозерогПланетыкрасноречиво намекают на ренессанс в вашей личной жизни. Даже самые упорныеодиночки почувствуют в душе желание найти себе пару или хотя бы посмотреть вэту сторону. Романтика сама просится в вашу жизнь, не отказывайтесь, допуститев свою жизнь ветерок флирта и кокетства.ВодолейПродолжайтев том же духе! На прошлой неделе вы начали что-то делать в таких скучныхсферах, как здоровье, забота о себе, дом, хозяйство, быт. Марс в Тельценастаивает на продолжении! К счастью, в этом знаке он долго запрягает, так чтоуспеете соскочить, если вам не понравится маршрут.РыбыМеркурийв родственном для вас, водном знаке Рак, а это бальзам на душу и легкость,вместо неприятной суеты и усталости. Вас ждут прекрасные 2 недели: если сможетевырваться из обыденности и уехать на это время в отпуск, это будет круто. Влюбом случае найдите способ отдохнуть и развлечься!