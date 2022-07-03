Сотрудники Челябинского зоопарка впервые показали публике новорожденного рысенка.

Сотрудники Челябинского зоопарка впервые показали публике новорожденного рысенка.Звезды Челябинского зоопарка, рыси Персей и Пятнышко в мае текущего года дали новое потомство. Однако родители долгое время опекали малыша и не позволяли ему выходить из семейного гнездышка.И вот, спустя полтора месяца работники зоопарка все-таки смогли снять на видео котенка и показать его публике. Рысенок сразу же стал звездой Сети. Жители Челябинска, увидев кадры с забавным зверьком, принялись расхваливать его в комментариях."Ой, какой малыш!!!! Он просто очаровашка!!!!", – написал один из пользователей, сопроводив сообщение сердечками."Пушистое чудо уже появляется перед посетителями, познает окружающий мир под чутким материнским контролем", – рассказали жителям Челябинска сотрудники зоопарка.