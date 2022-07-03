Ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» во Владимирской области выполнен почти на 40%. В работах задействовано 35 специалистов и 33 единицы дорожной техники. Устранены 13 мест, в которых у

Ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» во Владимирской области выполнен почти на 40%. В работах задействовано 35 специалистов и 33 единицы дорожной техники. Устранены 13 мест, в которых у основания дороги образовались пучины – деформации и разрушения дорожной одежды в виде бугров. Кроме того, специалисты установят более 350 новых дорожных знаков, обустроят пешеходные переходы и автобусные