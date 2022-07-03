Об этом сообщает прокуратура Владимира.

Владимирский медколледж выдал поддельные сертификаты без проверки знаний. Об этом сообщает прокуратура Владимира.В 2020 году Владимирский институт им. Л. И. Новиковой подписал договор с медколледжем на проведение профессионального обучения. Программа обучения рассчитана на тех, кто лишился работы в пандемический период. Сумма средств на услуги составила более двух миллионов рублей.Медицинский колледж выдал 100 людям сертификаты по профессии «Сиделка». Позже прокуратурой было выяснено, что обучения не было, экзамены никто не сдавал.Возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Документы об образовании собираются аннулировать.